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Волкер вказав на ризики пропозиції Путіна
Пропозиція глави Російської Федерації Володимира Путіна щодо введення миротворців Організації Об’єднаних Націй на окуповану частину України в майбутньому може розділити країну, але ніяк не вирішить військовий конфлікт.
Про це на конференції Yes повідомив спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки на переговорах з питань України Курт Волкер, інформує видання «Народна Правда» з посиланням на Іnforesist.
«Деталі того, що було запропоновано, я думаю, насправді ще більше розділять Україну, а не вирішать проблему», – сказав він.
За словами американця, пропозиція є дуже цікавою, але її необхідно ретельно вивчити.
Волкер хотів би, щоб місія ООН забезпечила безпеку на Донбасі та замінила б російські сили, що дозволить проводити моніторинг важкого озброєння та контролювати кордон.
Нагадаємо, президент Путін виклав канцлеру Ангелі Меркель російську ініціативу про місію ООН на Донбасі, і погодився з тим, що проект резолюції Радбезу можна доповнити пунктом про розміщення миротворців в усіх місцях поїздок спостерігачів моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.
Додамо, віце-прем’єр-міністр І. Климпуш-Цинцадзе повідомила, що в США готові підтримати введення миротворчого контингенту ООН на окупований Донбас фінансово. Для цього в США погодилися зробити виключення з правил про відмову США підтримувати будь-які миротворчі місії з боку ООН та їх оплачувати.
Источник: narodna-pravda.ua
Теги: Россия, Донбасс, Путин, предложение
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