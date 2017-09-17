Впервые в Украине появилась стая розовых фламинго

17.09.2017 22:46

На Херсонщине, на территории Азово-Сивашский национальный природный парк вблизи озера Чурюк, заметили целую стаю этих птиц - аж 20 особей.

Это вызвало немалое удивление сотрудников парка и орнитологов, ведь розовый фламинго в Украине разве что в зоопарках, пишет газета Экспресс.

Ареал обитания этих птиц - Африка, Южная Америка и Юго-Восточная Азия. Это довольно редкая птица, из-за чего он занесен в Международную Красную книгу как уязвимый вид. Поэтому появление целой стаи фламинго стала настоящей чудо-событием.

"Действительно, розовый фламинго нехарактерный для Украины птица - это житель тропических широт, - говорит Андрей Бокотей, председатель Западноукраинского орнитологического общества. - Как он здесь оказался? Могу объяснить разве что тем, что теперь продолжается период интенсивной миграции птиц. А птицы, особо крупных размеров, очень зависимы от климатических условий, воздушных потоков. Вероятно, стаю занесло к нам ветром. Такое достаточно часто бывает, особенно осенью, когда в Украине оказываются нехарактерные виды птиц.

Впрочем по фламинго, то это произошло впервые. В 80-х годах вблизи Львова было замечено одной птицы этого вида, однако целой стаи в Украине, вероятно, не было никогда. Не думаю, что фламинго задержатся у нас надолго. Вероятно, пидгодуються и продолжат миграцию".

Источнк: expres.ua