Вынесен приговор девушке, на спор вынесшей из супермаркета товаров на 900 гривен

17.09.2017 09:39

Судом закончился обычный спор с подругами для 24-летней киевлянки. Девушка вынесла из супермаркета «Ашан» товаров на сумму 900 гривен — джинсы, несколько футболок и наклейки для тату. Попыталась незаметно пройти мимо охранника, но попалась. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в столичной прокуратуре.

Сама девушка утверждала, что это было всего лишь пари, и все товары она бы тут же вернула в магазин.

«Я поспорила с девчонками, что смогу пройти незаметно мимо охранника, не заплатив за вещи, — призналась „ФАКТАМ“ Диана. — Девчата мне не верили, а я пошла. Поспорили всего-то на 200 гривен. Но охранник остановил меня и убежать не удалось. Потом против меня открыли дело. Я вообще думала, что за мою дурость меня теперь посадят. Но обошлось более или менее, по-божески. Буду отрабатывать».

Суд приговорил 24-летнюю Диану к 80 часам общественных работ. При этом правосудие продемонстрировало, что работает «оперативно». Происшествие с кражей из супермаркета случилось еще в конце апреля, а приговор был вынесен только сейчас.

Напомним, в Тернополе девушки, воровавшие в супермаркетах, пришли в полицию с повинной, попросив убрать из интернета видеозаписи момента кражи.