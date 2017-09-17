- Волкер вказав на ризики пропозиції Путіна16:49
- Глава Радфеду РФ "не бачить логіки" миротворців на кордоні 16:22
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді16:07
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык 15:39
- Заступник голови українського банку в Києві на смерть збив пішохода15:23
- Пожар в одесском детском лагере: двум подозреваемым сегодня изберут меру пресечения13:49
- Налог на недвижимость: каких штрафов ждать тем, кто не заплатил13:05
- 17 сентября — День спасателя Украины: как стать специалистом по подвигам12:47
- Осовременивание пенсий: что нужно знать украинцам12:28
- Как ветеранов АТО используют в рейдерских войнах: волонтер раскрыл шокирующие детали12:06
За какие "миллионы" гибнут террористы ОРДЛО
В ОРДиЛО опять потери. И снова не боевые. Хотя…родителям террористов снова расскажут сказки о укр-ДРГ, шальных бандеровцах и правосеках, бороздящих просторы "республики". Родня поплачет, поклянется отомстить и поедет в Украину узаконивать справку о смерти через суд. А потом получит пенсию, выплаты на захоронение, возможно, еще какую помощь. Адвокаты быстро обдерут родню, наобещав миллионы евро - компенсации со стороны Украины и состряпают иск в ЕСПЧ. Это уже накатанные процедуры. Кстати, "правозащитники" по составлению исков к Украине работают, как в ОРДиЛО, так и в Украине. Прибыльный бизнес. Рассказываешь о миллионах евро, показываешь бумажку "на иностранном", берешь деньги, и все. Ждите! Платят! Ждут!
Да, есть такая абсолютно законная процедура, как обращение граждан Украины, проживающих в ОРДиЛО в суды с установлением фактом, которые имеют юридическое значение. Например, умер человек в ОРДиЛО или родился, там выдают справку – свидетельство, соответственно о смерти или рождении, с печатью этого самого лыдыныыровского недоразумения.
Гражданин Украины обращается в суд и получает решение о том, что смерть –рождение или другие факты установлены, что дает право получить в отделах регистрации гражданского состояния акт украинского образца, то есть свидетельство о смерти или рождении. А потом уже в пенсионный, к нотариусу, за наследством, за выплатами на погребение или рождение, за получением помощи и пособий. Умершие и их наследники, рожденные или их родители - все они граждане Украины, даже, если жители оккупированных районов или даже манкурты-коллаборанты-террористы.
Да, как ни крути, а это так. И лишить их гражданства нет законодательной возможности. Они - граждане Украины по рождению. Утратить гражданство может только тот, кто имел гражданство другой страны, но попросил, слезно попросил предоставить ему украинское.
Жаль, что юридических тонкостей народ у нас категорично не принимает и не воспринимает. Поэтому пока одни кричат и возмущаются, вторые, методично оформляют документы. Между ними гордо реет законодатель, который бы мог, но…
Но не будем о юридическом, у нас вон и "л-днр", и Плотницкий-Захарченко до сих пор статуса террористов не имеют, так что, поговорим о банально-бытовом.
Днями один не совсем юный, но достаточно любознательный опочленец из ОРЛО госпитализирован в Луганскую областную клиническую больницу с диагнозом - контузия вещества головного мозга, множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, передней брюшной стенки проникающие, конечностей, травматическая ампутация левой кисти.
Назаренко Андрей Анатольевич, получил ранения при попытке разобрать неизвестный предмет в виде снаряда.
А разбирал он его, так как не получил зарплату, и ему нечего кушать. В ОРДиЛО закончились банкоматы, банки и "МЕТРО", освобождать особо уже нечего. Поэтому верный бизнес опочленца - металлолом.
Это скромный 7 подрыв с начала месяца при разборке "неизвестных предметов, похожих на снаряд". Так и хочется сказать - смелее, пацаны, смелее, их, неизвестные предметы, еще и поджигать можно. Салют будет!
Теги: Украина, Донбасс, террористы, ОРДЛО
- Мнение эксперта: Украина не должна соглашаться на очередные уловки Кремля
- В зоне АТО за сутки ранено два бойца
- Захарченко рассказал "резервистам" в "ДНР", как надо "родину" защищать. ВИДЕО
- Боевики обстреляли из гранатометов контрольный пост "Марьинка"
- СБУ задержала злоумышленника, который переправлял террористов через границу Украины
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- ДНРовцы запретили на оккупированной территории главный украинский «наркотик»15:43
- В Донецкой области задержали подозреваемого в информировании боевиков "ДНР"14:42
- Захарченко увеличил количество «пограничников» на блокпостах «ДНР»14:15
- Боевик Денис Пушилин больше не «председатель политсовета ОД «Донецкая Республика»14:04
- ОБСЕ: сначала года на Донбассе погибли 68 гражданских, 315 получили ранения07:24
- Офицеры CIMIC организовали медосмотр жителей прифронтовых сел22:39
- В Марьинке и Красногоровке проверили готовность к отопительному сезону20:16
- Мариупольский стронгмен Александр Лашин установил в Черкассах новый рекорд Украины19:06
- Донецька область у наступному році повернеться в Україну, – Гримчак18:30
- Керченский мост несет убытки Мариуполю18:10
- Волкер вказав на ризики пропозиції Путіна16:49
- Глава Радфеду РФ "не бачить логіки" миротворців на кордоні 16:22
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді16:07
- ДНРовцы запретили на оккупированной территории главный украинский «наркотик»15:43
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык 15:39
- Заступник голови українського банку в Києві на смерть збив пішохода15:23
- Дональд Трамп и американская политическая трагедия 15:06
- В Донецкой области задержали подозреваемого в информировании боевиков "ДНР"14:42
- Найдена могила предполагаемого Джека Потрошителя14:27
- Захарченко увеличил количество «пограничников» на блокпостах «ДНР»14:15
- Больше, чем над русскими, в России не издевались ни над одним народом - Максакова13:28
- Налог на недвижимость: каких штрафов ждать тем, кто не заплатил13:05
- 17 сентября — День спасателя Украины: как стать специалистом по подвигам12:47
- Будем платить за воду и отопление по-новому: что изменится и кому придется раскошелиться08:48
- Яку небезпеку несе кіт для людини08:22
- Будущее Украины. Когда страна побежит в полную силу08:06
- ТОП-5 научно доказанных признаков, что вы гораздо умнее, чем думаете20:38
- Нобель бы поржал: Что такое Шнобелевская премия и чем известны ее лауреаты18:51
- Рейтинг армий мира: Как Украина оказалась на 30 месте?17:50
- Как омолодить организм с помощью недорогого и эффективного средства16:20
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Готовьтесь к ранней зиме: синоптики дали прогноз на октябрь
- Правительство увеличило соцвыплаты переселенцам
- ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ НА УЧЕТ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ
- "Путин не собака! Зарубите это себе на носу! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного", - Эйдман о скандале вокруг статьи немецкого журнала Focus
- Европе предрекли самую лютую за последние 100 лет зиму
- Украинцы требуют запретить Рабиновича
- Из-за решения Рады Кремль может организовать «поход на Мариуполь»
- Как обойтись без сахара: пять безопасных и полезных сладостей
- Захарченко «проверил» КПВВ «Каргилл»