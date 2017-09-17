За какие "миллионы" гибнут террористы ОРДЛО

17.09.2017 07:46

В ОРДиЛО опять потери. И снова не боевые. Хотя…родителям террористов снова расскажут сказки о укр-ДРГ, шальных бандеровцах и правосеках, бороздящих просторы "республики". Родня поплачет, поклянется отомстить и поедет в Украину узаконивать справку о смерти через суд. А потом получит пенсию, выплаты на захоронение, возможно, еще какую помощь. Адвокаты быстро обдерут родню, наобещав миллионы евро - компенсации со стороны Украины и состряпают иск в ЕСПЧ. Это уже накатанные процедуры. Кстати, "правозащитники" по составлению исков к Украине работают, как в ОРДиЛО, так и в Украине. Прибыльный бизнес. Рассказываешь о миллионах евро, показываешь бумажку "на иностранном", берешь деньги, и все. Ждите! Платят! Ждут!

Да, есть такая абсолютно законная процедура, как обращение граждан Украины, проживающих в ОРДиЛО в суды с установлением фактом, которые имеют юридическое значение. Например, умер человек в ОРДиЛО или родился, там выдают справку – свидетельство, соответственно о смерти или рождении, с печатью этого самого лыдыныыровского недоразумения.

Гражданин Украины обращается в суд и получает решение о том, что смерть –рождение или другие факты установлены, что дает право получить в отделах регистрации гражданского состояния акт украинского образца, то есть свидетельство о смерти или рождении. А потом уже в пенсионный, к нотариусу, за наследством, за выплатами на погребение или рождение, за получением помощи и пособий. Умершие и их наследники, рожденные или их родители - все они граждане Украины, даже, если жители оккупированных районов или даже манкурты-коллаборанты-террористы.

Да, как ни крути, а это так. И лишить их гражданства нет законодательной возможности. Они - граждане Украины по рождению. Утратить гражданство может только тот, кто имел гражданство другой страны, но попросил, слезно попросил предоставить ему украинское.

Жаль, что юридических тонкостей народ у нас категорично не принимает и не воспринимает. Поэтому пока одни кричат и возмущаются, вторые, методично оформляют документы. Между ними гордо реет законодатель, который бы мог, но…

Но не будем о юридическом, у нас вон и "л-днр", и Плотницкий-Захарченко до сих пор статуса террористов не имеют, так что, поговорим о банально-бытовом.

Днями один не совсем юный, но достаточно любознательный опочленец из ОРЛО госпитализирован в Луганскую областную клиническую больницу с диагнозом - контузия вещества головного мозга, множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, передней брюшной стенки проникающие, конечностей, травматическая ампутация левой кисти.

Назаренко Андрей Анатольевич, получил ранения при попытке разобрать неизвестный предмет в виде снаряда.

А разбирал он его, так как не получил зарплату, и ему нечего кушать. В ОРДиЛО закончились банкоматы, банки и "МЕТРО", освобождать особо уже нечего. Поэтому верный бизнес опочленца - металлолом.

Это скромный 7 подрыв с начала месяца при разборке "неизвестных предметов, похожих на снаряд". Так и хочется сказать - смелее, пацаны, смелее, их, неизвестные предметы, еще и поджигать можно. Салют будет!

Единственное, что я бы хотела добавить: неужели вы не видите, что область гибнет, неужели вы за это воевали, а, земляки?!