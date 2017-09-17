Заступник голови українського банку в Києві на смерть збив пішохода

17.09.2017 15:23

Заступник голови правління ПАТ "Банк 3/4" Ігор Заруда на смерть збив пішохода.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Facebook Київ Оперативний.

Інцидент стався пізно ввечері 16 вересня на Мінському проспекті в Києві. В результаті ДТП загинув 33-річний чоловік, у якого залишилися дружина і двоє дітей.

Зазначається, що частина свідків стверджує, що чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці. Інші очевидці спростовують цю інформацію.

Водій відмовився проходити тест на стан алкогольного сп'яніння на місці.

-На місці аварії сильно скаржився на біль у серці. Чомусь лікарі швидкої завезли Ігоря Віталійовича в Діагностичний Центр на Кондратюка, 8, де не роблять забір крові на подібні аналізи. І так - приїхавши в лікарню, водій відмовився від госпіталізації, - йдеться в повідомленні.

Источник: socportal.info