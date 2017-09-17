ЖИТЕЛЕЙ ОДЕССЫ НАПУГАЛИ ДВА СИЛЬНЫХ ВЗРЫВА

17.09.2017 11:35

Два сильных взрыва произошли в Одессе в ночь на воскресенье, 17 сентября. Об этом сообщили жители города в социальных сетях.

Первый из них произошел в 00:11. Хлопок был слышен в районе Куликова поля, Итальянского бульвара, Канатной, парка Шевченко. Пользователи соцсетей сообщили, что на Малой Арнаутской взорвалась машина.

Второй взрыв раздался уже двумя часами позже, около 02:33. При этом в полиции заявляют, что узнали о нем только в 04:17. Инцидент произошел на улице Тираспольской, 5, а слышен он был на Успенской, Преображенской.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, пиротехники. После проверки выяснилось, что взорвалась сигнальная морская ракет ЗБР-40. С ее помощью во время бедствия подается соответствующий сигнал.

При этом советник главы Нацполиции Руслан Форостяк на своей странице в Facebook сообщил, что факты взрыва в центральной части города пока официально не подтверждены.

Источник: newsone.ua