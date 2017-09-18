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Это типичная трагедия Украины: журналист детально проанализировал пожар в детском лагере «Виктория»

18.09.2017 14:05
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Это типичная трагедия Украины: журналист детально проанализировал пожар в детском лагере «Виктория»

Известный в Украине блогер и журналист Юрий Бутусов пишет на своей странице в социальной сети Facebook, что в трагедии одесском детском лагере «Виктория» можно увидеть все проблемы современного украинского государства, сообщает replyua.net

«Суть главной проблемы, из-за которой погибли трое детей, заключается в том, что в Украине нет профессиональной организации власти. На местах фактически продолжается влияние феодальной структуры отношений, а также проявляет себя клановость, для которой основной враг – это наличие конкуренции и профессиональная деятельность», - отметил Бутусов. 

Журналист также назвал главные проблемы, которые имели место в процессе строительства лагеря и его функционирования. В первую очередь, речь идет о неправильном проекте лагеря и его строительстве. К тому же, сотрудники пожарной инспекции определили факты множественных нарушений, однако не остановили само функционирование объекта, хотя согласно закону была обязана это сделать. Сотрудники лагеря «Виктория» не проводили никаких учениц или тренировок по пожарной безопасности, в связи с чем, ни воспитатели, ни дети, не знали, как им поступать в такой ситуации. Причиной всех этих «ошибок» и «просчетов» Юрий Бутусов называет коррупцию среди украинских высокопоставленных чиновников. Журналист призвал также к наказанию всех причастных к преступлениям. 



Теги: Украина, Донбасс, трагедия, пожар, лагерь
 
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