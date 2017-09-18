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Кабмин Украины собрался легализовать запрещенный бизнес

18.09.2017 17:02
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Кабмин Украины собрался легализовать запрещенный бизнес

Кабмин Украины легализует лотерейный бизнес. Об этом сказано в законопроекте о госбюджете на 2018 год, передают Українські Новини.

В доходной части госбюджета, согласно законопроекту, заложено поступление в 2018 году 352,4 млн гривен от платы за выдачу лицензии на проведение лотерей.

В пояснительной записке к документу также предусматриваются дополнительные поступления в госбюджет в объеме 1,9 млрд гривен. Их планируется выручить от утверждения лицензионных условий по выпуску и проведению лотерей.

Чтобы реализовать задуманное, необходимо принять постановление правительства. В Украине лотерейный бизнес запрещен с 2009 года.

Ранее сообщалось, что глава комитета ВР по вопросам ветеранов, а также близкий соратник президента Петра Порошенко, народный депутат от фракции БПП Александр Третьяков может получить в управление весь рынок легальных лотерей в Украине.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, бизнес, лотерея, Кабмин
 
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