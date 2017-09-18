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Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
Бывает, что человек одним своим поступком в один миг перечеркивает все те достижения, которые ему приходилось достигать на протяжении всей своей сознательной жизни. Вот когда-то был человек, мы еще смутно помним, какой он был, - а, когда человек просто перестает мыслить не только он и все его окружение, тогда мы понимаем, что потеряли этого человека. Правильнее будет сказать, что он остался, живет да здравствует, вот только мы его уже не воспринимаем.
Как передает replyua.net, со ссылкой на украинского политолога и блогера Алексея Голобуцкого, так сегодня произошло з заслуженной артисткой Украины Ириной Билык.
Ирина Билык сегодня давала концерт в кабаке. В элитном одесском кабаке – в день траура по сгоревшим заживо троим девочкам. И ничего – «выступление ж оплачено, никак нельзя не выступить, иначе это ж деньги возвращать!» и в Россию бы надо снова смотаться подзаработать, а не хочется, приходится перебиваться всем, чем можно в Украине.
«Русский мир» – это не язык, это черная дыра в голове и сердце. Они реально не понимают и эта жадная женщина тоже больше не понимает. Хотя когда-то давно вроде бы что-то понимала, но ботокс растворил последние следы мозгов и души», – подытожил блогер.
Теги: Донбасс, Одесса, трагедия, Ирина Билык
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