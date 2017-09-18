Одеська трагедія: в чиї кабінети прийшли з обшуком

18.09.2017 09:35

Слідчі одеської прокуратури почали розслідування за фактом трагедії, яка сталася в муніципальному дитячому таборі «Вікторія»

Як повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області, досудове розслідування почали відразу за кількома статтями.

Зокрема ч. 2 ст. 367 КК України – недбалість посадових осіб районного відділу державної служби з надзвичайних ситуацій і органів місцевого самоврядування.

Зараз проводяться слідчі дії в Київському райвідділі ГУ ДСНС в Одеській області, Київській РДА, а також Департаменті освіти і науки Одеської мерії.

У прокуратурі повідомили, що вилучається документація по введенню в експлуатацію, експлуатації, перевірки в дитячому таборі “Вікторія”. Раніше на зустрічі батьків постраждалих в таборі дітей з губернатором Максимом Степановим згадали той факт, що в червні зафіксували вимкнуту пожежну систему.

«Співробітники поліції затримали і повідомили про підозру співробітниці табору, яка за функціональними обов’язками повинна була відповідати за пожежну безпеку в оздоровчому закладі», – додали в прокуратурі.

Раніше хрещена Анастасії Кулініч, однією з дівчаток, які загинули у страшній пожежі в таборі «Вікторія», озвучила причини трагедії. За її словами, діти були замкнені на ключ. На момент пожежі про них просто забули.

Нагадаємо, в мережі опублікували відео з нагрудної камери одного з рятувальників.

На відео видно, як рятувальники стикаються з проблемою – мало тиск для подачі води. Крім того, пожежним доводилося перелазити через високі паркани.

Джерело: Politeka

Крім того, прокуратура № 1 спільно з органами поліції повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору «Вікторія» в порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей, а це ч. 2