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Одеська трагедія: в чиї кабінети прийшли з обшуком
Слідчі одеської прокуратури почали розслідування за фактом трагедії, яка сталася в муніципальному дитячому таборі «Вікторія»
Як повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області, досудове розслідування почали відразу за кількома статтями.
Зокрема ч. 2 ст. 367 КК України – недбалість посадових осіб районного відділу державної служби з надзвичайних ситуацій і органів місцевого самоврядування.
Зараз проводяться слідчі дії в Київському райвідділі ГУ ДСНС в Одеській області, Київській РДА, а також Департаменті освіти і науки Одеської мерії.
У прокуратурі повідомили, що вилучається документація по введенню в експлуатацію, експлуатації, перевірки в дитячому таборі “Вікторія”. Раніше на зустрічі батьків постраждалих в таборі дітей з губернатором Максимом Степановим згадали той факт, що в червні зафіксували вимкнуту пожежну систему.
«Співробітники поліції затримали і повідомили про підозру співробітниці табору, яка за функціональними обов’язками повинна була відповідати за пожежну безпеку в оздоровчому закладі», – додали в прокуратурі.
Раніше хрещена Анастасії Кулініч, однією з дівчаток, які загинули у страшній пожежі в таборі «Вікторія», озвучила причини трагедії. За її словами, діти були замкнені на ключ. На момент пожежі про них просто забули.
Нагадаємо, в мережі опублікували відео з нагрудної камери одного з рятувальників.
На відео видно, як рятувальники стикаються з проблемою – мало тиск для подачі води. Крім того, пожежним доводилося перелазити через високі паркани.
Джерело: Politeka
Крім того, прокуратура № 1 спільно з органами поліції повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору «Вікторія» в порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей, а це ч. 2
Теги: Донбасс, Одесса, трагедия, обыск
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