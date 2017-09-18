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Порошенко сегодня летит в США: какие планы и о чем будет говорить
Также глава государства встретится с американскими политиками и украинцами
Президент Украины Петр Порошенко сегодня выступит на Генассамблее ООН, а также примет участие в саммите Совета безопасности ООН, сообщает пресс-служба главы государства.
Сообщается, что в рамках своего визита в США президент Украины выступит с речью в ходе 72-й сессии ГА ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также по вопросу противодействия использованию интернета в террористических целях.
Также запланированы встречи с лидерами стран, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, глава государства проведет встречи с лидерами украинской общины в США, представителями крымскотатарских организаций и представителями ведущих американских политологических и деловых кругов.
Как известно, 21 сентября в рамках их участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится встреча Порошенко с американским лидером Дональдом Трампом.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, Дональд Трамп, Порошенко
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