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Рева рассказал, как отныне будут формироваться пенсии для украинцев

18.09.2017 17:15
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Рева рассказал, как отныне будут формироваться пенсии для украинцев

Руководитель министерства соцполитики Украины Андрей Рева сделал заявление о том, что важен солидарный уровень пенсионного обеспечения и его решающей роли в формировании пенсионных выплат для украинцев, о чем, ссылаясь на пресс-службу Кабмина, пишет Цензор.НЕТ. 

Как информирует replyua.net, Рева заявил: «Почти 100 процентов нынешних пенсионных систем на нашей планете включают в себя солидарный уровень пенсионного обеспечения. Такой уровень базируется на солидарности поколений и требовании выполнения одного из самых основных пунктов – равенства каждого перед Конституцией». Установки солидарного уровня есть логическими и дают положительный результат. В таком случае средства, попадая в ПФУ, автоматически распределяются по определенной процедуре между пенсионерами. Это дает возможность уйти от рисков удешевления средств или их полной потери. Кроме того, в таком случае извне никто не может вмешаться в процесс. 

Рева также подчеркнул: «В Украине реформа по начислению пенсий обновляет принцип соцсправедливости и уничтожает все до единственной преференции для определенных категорий украинцев. Таким образом, остаются только два фактора, влияющие на размер пенсий: размер уплаченных взносов и продолжительность страхового стажа». 



Теги: политика, Украина, Донбасс, пенсия
 
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