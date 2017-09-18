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Рост или падение: в бюджете-2018 учли три сценария развития экономики Украины
Самый оптимистичный прогноз предусматривает увеличение ВВП на 4%
Прогноз экономического и социального развития Украины на 2018 год, на основе которого строился проект бюджета-2018, был разработан Министерством экономического развития и торговли Украины по трем сценариям. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту к государственному бюджету Украины.
Основой для расчета показателей проекта государственного бюджета на 2018 год был выбран Сценарий 1, в котором предусмотрены:
- рост реального ВВП на 3%, увеличение номинального ВВП до 3,25 млрд грн;
- потребительская инфляция на уровне 7% , рост цен производителей – 9%;
- среднемесячная заработная плата – 8 629 гривен, рост реальном измерении – 10,9%;
- рост экспорта на 7,3% до 54,4 млрд долларов, импорт – на 8% до 61,8 млрд долл;
- рост инвестиционной составляющей ВВП (валовое накопление основного капитала) на 15%, прямые иностранные инвестиции на уровне 3 – 3,5 млрд долл.
Сценарий 2 является более оптимистическим, чем базовый прогноз. При большинстве одинаковых с первым сценарием показателей, прогнозируется более активный рост ВВП – на 4%. В связи с этим ожидается и ускоренный рост социальных стандартов и падение безработицы. Более точные расчеты в пояснительной записке к проекту госбюджета-2018 не приводятся.
Самым пессимистическим является Сценарий 3. Он построен на предположениях относительно неблагоприятной динамики внешнеэкономической конъюнктуры и предусматривает замедление экономического роста до 1,2 процента в 2018 году.
В свою очередь, этот сценарий предполагает более высокие темпы роста как потребительских цен, так и цен производителей промышленной продукции, в результате чего прогнозный показатель номинального ВВП выше, чем по Сценарию 1.
Напомним, сегодня, 18 сентября, был опубликован текст проекта государственного бюджета Украины на 2018 год. Документ был внесен в Раду 15 сентября – в крайний допустимый законодательством срок. Кабмин обещает больше не отзывать законопроект из парламента.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: экономика, Украина, Донбасс, бюджет
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