Трагедия в Одессе: поступила информация о состоянии девочки, спасшей детей во время пожара

18.09.2017 15:15

Катерину Ной, которая спасла восемь детей во время пожара в одесском лагере "Виктория", в понедельник должны перевести из реанимации в обычную палату. Об этом рассказала родственница Екатерины, передает УНИАН со ссылкой на источник.

"Уже немного лучше, но ходить все равно тяжело. Есть ожоги - на ногах и верхних дыхательных путей. Сегодня Катю должны были с реанимации перевести в обычную палату. Ей делают капельницы, уколы", — рассказала родственница.

По ее словам, Екатерина обеспечена всем, поскольку ее родители делают для этого все возможное.

"Хотя у ее мамы маленькая зарплата, поэтому им тяжеловато. Лекарства сейчас дорогие. Конечно же, все в шоке. Особенно родители. Но они говорить не будут. Им сейчас не до этого", — сказала она.

Источник: https://from-ua.com