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В аннексированном Крыму Россия проводит незаконное бурение скалы под дворцом "Ласточкино гнездо"
18.09.2017 12:30
Россия начала проведение незаконных геологических работ на скале, на которой находится памятник национального значения дворец "Ласточкино гнездо" в аннексированном Крыму. Об этом говорится в отчете ЮНЕСКО за январь-июнь 2017 года. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"Российская оккупационная власть продолжает проводить и территории Крыма незаконные археологические исследования и раскопки (украинская власть не давала разрешения на проведение таких работ)" - говорится в тексте отчета ЮНЕСКО.
В частности, с апреля текущего года такие работы проводятся на территории между Цементной слободкой и автотрассой Керчь-Феодосия, в связи со строительством подъездных дорог к будущему Керченского моста. В результате этих раскопок были уничтожены фрагменты древнего Тиритакского оборонительного вала, который оккупационная власть планирует разрушить полностью.
"В целом, в 2017 году Министерство культуры России выдало 13 разрешений на проведение археологических раскопок в Крыму и два разрешения на проведение работ на территории Севастополя. Это является грубым нарушением Гаагской конвенции 1954 о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Конвенция и Первый протокол к ней (в 1954 г.) запрещает проведение любых археологических раскопок на оккупированной территории, а также любые изменения культурных ценностей", - говорится в сообщении.
В Министерстве напоминают, что украинская власть собирает доказательства для начала уголовного преследования так называемых археологов, которые в нарушение международных конвенций о защите исторических памятников и вопреки украинскому законодательству проводят незаконные раскопки на оккупированной территории Украины.
На сегодня в список лиц, незаконная деятельность которых в этой сфере регистрируется, включены 33 ученых из разных институтов Российской академии наук.
Также в отчете ЮНЕСКО отмечается, что любые меры РФ в оккупированном Крыму, направленные на изменение юрисдикции в отношении объектов культурного, промышленного и технического наследия Украины, является прямым нарушением суверенных прав Украины и общепризнанных норм и принципов международного гуманитарного права.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Ласточкино гнездо
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