Закон об образовании: какую правду скрывают от учителей

18.09.2017 13:12

Бюджет Украины не может себе разрешить повышение минимальной заработной платы учителей до 9600 грн

Об этом журналисту Politeka заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Напомним, министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что согласно новому закону «Про образование», минимальный оклад учителей будет составлять три минимальные зарплаты. Также она уточнила, что сейчас разрабатывается механизм для его поэтапного повышения. Для этого понадобится выделить из бюджета страны около 120 млрд. гривен.

«Этого себе сейчас государственный бюджет разрешить не может. Достичь показателя зарплаты в 9,6 тысяч гривен можно хоть завтра. Мы подобные вещи проходили вначале 90-х, во времена гиперинфляции. Тогда каждый украинец был миллионером, но при этом покупательная способность не росла, а наоборот падала», — отметил Новак.

Помимо этого эксперт уточнил, что необходимо будет сделать Гриневич, чтобы «реально» поднять учителям зарплату.

«Что такое 120 млрд гривен? Это приблизительный бюджет на сферы образования, которая сегодня есть. Для того, чтобы Гриневич выполнить это обещание, ей необходимо будет увеличить затраты на образование в два раза», — уточнил он.

В то же время учителя считают, что разговоры о повышении их минимальной зарплаты являются «очередным обманом».

«Я не знаю, откуда они возьмут такие зарплаты. Нам и перед этим говорили, что зарплату значительно повысят. А если говорить по факту, она у меня стала 3800. Для того, чтобы мне заработать хоть что-то, мне необходимо брать группу продленного дня», — сообщила одна из них в эксклюзивном комментарии для Politeka.

Как писала Politeka, Верховная Рада приняла проект закона «Про образование». «За» проголосовали 255 народных избранников. Среди главных его нововведений: 12-летняя система обучения, запрет на использование красных чернил для учителей, отмена оценок для школьников первых двух классов, а также ликвидация процедуры аттестации школ.

Источник: Politeka