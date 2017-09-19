Американское оружие в помощь Украине: Порошенко развенчал три мифа об ответных мерах Кремля

19.09.2017 17:12

Вопрос о поставках американского оружия в Украину для борьбы с агрессией вызвал жаркие дискуссии в США, которые основывались на нескольких не подкрепленных достоверной информацией предположениях. С таким заявлением президент Петр Порошенко выступил в Военной академии США “Вест-Пойнт”, сообщает пресс-служба главы государства, пишет “Диалог.UA”.

Выступая перед военной элитой США, Порошенко заметил, что опасения американцев о том, что Кремль отправит на Донбасс новое оружие, как только Белый дом поможет Киеву летальным вооружением, напрасны. Кремль снабжает террористов Донбасса вооружением четвертый год. Военная помощь Вашингтона поставит точку в конфликте на востоке Украины, но позволит усилить давление на РФ на фоне санкций и дипломатического давления.

И третий миф - усиление напряжения на Донбассе. Если Москва все же решится на эскалацию, цена агрессии будет слишком высока. Петр Порошенко уверен, что в Кремле дважды подумают перед тем, как решиться на подобный план по Донбассу.

Президент Украины напомнил, что положительное решение Вашингтона о помощи Киеву поможет сохранить жизни украинских солдат.