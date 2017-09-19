Куриные яйца подорожают до 26 гривен за десяток

19.09.2017 11:32

Осень "порадует" простых украинцев растущими ценами не только на мясо, но и куриные яйца. Эксперты прогнозируют, что стоимость десятка может достигнуть 26 гривен.

Куриные яйца подорожают до 26 гривен за десяток. Эксперты говорят, что лишь за последние недели этот продукт подорожал на рекордные 6 - 7 гривен. Такой резкий рост стоимости яиц связан со стоимостью зерна, которая зависит от доллара.

Поэтому производителям выгоднее продавать яйца и курятину за границу за те же доллары. А украинский рынок получает нереализованную избыточную продукцию. И тоже за валюту. Об этом говорится в сюжете программы "Завтрак с "1+1".

- Экспорт значительно вырос. Например, по птице мы по тому же самому объему выращивания птицы экcпортировали на 42% больше, чем в прошлом году. По тому же производству куриных яиц, мы экспортировали на 36-37% больше прошлого года . Но внутренний спрос на украинском рынке остается постоянным и таким же.

И фактически мы видим ситуацию, за счет того, что спрос увеличивается и на внутреннем, и на внешнем рынках, ценовая политика идет в этом случае вверх, - пояснил заместитель председателя Всеукраинской аграрной совета Денис Марчук.

Ранее украинцев "порадовали" возможным подорожанием гречки до 40 гривен за килограмм, а также постоянно растущими ценами на мясо.