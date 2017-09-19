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Молния! За расстрелом «Небесной сотни» стоят Пётр Порошенко и Виталий Кличко – новое расследование. ВИДЕО
Корреспонденты украинского оппозиционного издания «Голос Правды» получили видео от гражданского журналиста Артура Сенько. В нём – ранее неопубликованные данные о расстреле «Небесной сотни», сообщает golospravdy.com.
Ещё раз подтверждается то, о чём многие говорили: расстрел митингующих на Майдане организовала нынешняя власть, чтобы процесс свержения режима Виктора Януковича был неотвратимым.
В расследовании разобрано всё до малейших деталей, показаны конкретные лица. Удалось даже выяснить, кто из фотографов и операторов скрыл видео и кадры с доказательствами вины нынешней власти!
«Цепочки тянутся к Порошенко, Кличко, — утверждает Артур Сенько. — Причём показаны люди, которые организовывали перевороты в Ливии. Эти же люди организовывали переворот и в Украине. Показаны их лица!.. Это шедевр!»
Журналист считает это расследование обязательным к просмотру.
Теги: Украина, Донбасс, Кличко, Майдан, Небесная сотня, Порошенко
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