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На митинге у Администрации президента Саакашвили рассказал, какую заманчивую должность ему несколько раз предлагал Порошенко. ВИДЕО
19.09.2017 15:10
Бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили, который был лишен украинского гражданства, собрал митинг в самом центре Киева. Во вторник, 19 сентября, на улице Банковой в Киеве собрались митингующие под предводительством лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили, передает "Диалог.UA".
Об этом сообщают очевидцы и журналисты с места событий в центре столицы у Администрации президента. Известно, что Саакашвили вместе с соратниками решил объявить требования к властям. Кроме того, экс-президент Грузии заявил, что несколько раз отказывался от должности премьер-министра Украины, которую ему предлагал Петр Порошенко.
Теги: Донбасс, Киев, митинг, требование, Администрация президента, Порошенко, Саакашвили, должность
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