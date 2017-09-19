На митинге у Администрации президента Саакашвили рассказал, какую заманчивую должность ему несколько раз предлагал Порошенко. ВИДЕО

19.09.2017 15:10

Бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили, который был лишен украинского гражданства, собрал митинг в самом центре Киева. Во вторник, 19 сентября, на улице Банковой в Киеве собрались митингующие под предводительством лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили, передает "Диалог.UA".

Об этом сообщают очевидцы и журналисты с места событий в центре столицы у Администрации президента. Известно, что Саакашвили вместе с соратниками решил объявить требования к властям. Кроме того, экс-президент Грузии заявил, что несколько раз отказывался от должности премьер-министра Украины, которую ему предлагал Петр Порошенко.