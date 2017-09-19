"Нас просто не станет": Порошенко озвучил сценарий для Украины

19.09.2017 08:09

Украина может прекратить свое существование, если борьбе с коррупцией и экономической трансформации страны не будет дано "второе дыхание". Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает obozrevatel.com.

"Без завершения реформ мы рискуем потерять государственность и нас просто не станет. Но это – пессимистический сценарий, и я не верю в него и не допущу", – отметил Порошенко.

Президент также подчеркнул, что его сценарий – оптимистический, и называется "успешная европейская Украина успешных украинцев".