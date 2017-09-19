- "Россия показывает, что готова! Нам надо готовиться к тому, что это будет самая сложная ситуация, которая была в украинской истории", - эксперт рассказал, зачем РФ на самом деле устроила "Запад - 2017"21:24
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ТЕПЕРЬ БУДУТ БОЛЬШЕ ПОЛУЧАТЬ19:11
- Американское оружие в помощь Украине: Порошенко развенчал три мифа об ответных мерах Кремля17:12
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее15:49
- Украинские вкладчики не смогут получить свой депозит наличными15:31
- На митинге у Администрации президента Саакашвили рассказал, какую заманчивую должность ему несколько раз предлагал Порошенко. ВИДЕО15:10
- Огненная трагедия в Херсоне: в пожаре погибли мать и трое маленьких детей - в городе объявлен траур14:29
- ЗА ЧТО ТЕПЕРЬ МОГУТ УВОЛИТЬ УКРАИНЦЕВ13:31
- Куриные яйца подорожают до 26 гривен за десяток11:32
- Украина потратит почти 100 миллионов гривен на создание международного имиджа10:51
"Россия показывает, что готова! Нам надо готовиться к тому, что это будет самая сложная ситуация, которая была в украинской истории", - эксперт рассказал, зачем РФ на самом деле устроила "Запад - 2017"
Политолог, экс-заместитель секретаря СНБОУ, сопредседатель комиссии Украина - НАТО, которая занималась сектором безопасности, Степан Гавриш поделился впечатлениями о военных учениях России и Беларуси "Запад - 2017". "Учения "Запад - 2017" - одни из масштабных учений, которые проводит Россия, в данном случае с союзным государством, подписавшим ряд соглашений, передает dialog.ua.
Российские войска состоят из двух частей. Одна из них - это войска информационно-психологической подготовки, которые были размещены в Калининграде. Это войска, которые задолго до учений выпускали газеты, листовки, проводили передачи, искали агитаторов в поддержку российских вооруженных сил, совместных действий российско-белорусских вооруженных сил и тому подобное. Это те войска, которые фактически являются острием гибридной войны, которую разработал генерал Герасимов, которое используется в Украине и для Украины.
Минский план и другие вещи, которые мы используем, является элементом гибридной войны, план которой писался в Москве с участием Генштаба России. Вторая интересная деталь - разыгрывается сценарий о том, что якобы на территории Литвы, Латвии и Польши возникло два незаконных образования, вследствие этого на территории Беларуси (на территории трех областей - Гомельской, Витебской и Минской) возникла Вейшнория, против которой российские и белорусские войска ведут активные действия. Такое отражение ситуации, которая была на Донбассе. Еще одно обстоятельство - война идет в двух пространствах.
Для украинского и российского это информационно-психологическая война. Россия говорит о том, что способна защитить себя. Сегодня невозможно выиграть войну горячей войной. Можно выиграть, достигнув результата другими способами, преимущественно социально-политическими, психологическими. Это является главной победой России, которая прибегла к кибератакам на Америку, грозит выборам в немецкий Бундестаг.
Несмотря на работу разведок мы не можем понять, сколько людей участвуют в этих учениях на территории Беларуси. На полигонах используется вовсе не новая, а старая техника. Хотя на территорию Беларуси россияне перебросили до 4 тысяч различных ракет, это не современное оружие, современное оружие России-то не показано.
Даже то, что на территорию Балтии залетело два Ил-76, ни о чем не говорит. Россия сделала заявление, что они ошиблись из-за непогоды, залетели на две минуты. Я думаю, что это проверка возможности оценить реакцию размещенных там систем ПРО. Оружие не играет большой роли. Есть ядерные вооруженные силы, которые могут быть применены в любое время.
Я скептически отношусь к оценкам, что речь идет о подготовке наступательной операции. Уверяю, что наступательная операция на Запад невозможна. В чем смысл мобилизации России в Беларуси? Мне кажется, что она точно определяет границы, которые являются незыблемыми для расширения Запада, включая и Украину, которая оказалась за этой границей. Россия показывает, что готова завести любое количество военных сил в случае любых действий Запада в направлении разблокирования контроля России над Украиной, Беларусью.
Нам надо готовиться к тому, что это будет самая сложная ситуация, которая была в украинской истории. Вторая проблема связана с тем, что Россия говорит о создании специфических военных баз. После учений посмотрим, какое количество российского оружия останется на территории Беларуси.
Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, Российская Федерация, оружие, НАТО, учения
- В Украине пройдут совместные с США учения
- Главная помеха для Киева в войне против армии РФ: эксперт из США рассказал, что подрывает военно-промышленный комплекс Украины
- "Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- Американское оружие в помощь Украине: Порошенко развенчал три мифа об ответных мерах Кремля
- Россия стремится обеспечить оружием террористов по всему миру: Турчинов прокомментировал скандальное заявление Путина о поставке летального оружия в Украину
- Небоженко: Российский бюджет уже не может тянуть обеспечение “ЛНР” и “ДНР”21:02
- В оккупированных районах Донбасса боевики начали «активный вылов» дезертиров20:36
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"20:05
- ОБСЕ пожаловалась на боевиков "ДНР"19:34
- У главаря ДНР Захарченко запаниковали из-за выделения Украине летального американского оружия18:16
- Простите меня за этот ад: стало известно о состоянии пленника донецких боевиков украинца Станислава Асеева17:52
- В Мариуполе в гараже нашли оружие, которое похитили у Нацгвардии в 2014 году17:29
- ОБСЕ увеличивает количество наблюдателей до 80016:51
- Завтра часть Киевского района Донецка останется без воды16:09
- Пономарь: Миротворцы на Донбассе - это технология Запада по возврату Украине ее территории14:11
- "Россия показывает, что готова! Нам надо готовиться к тому, что это будет самая сложная ситуация, которая была в украинской истории", - эксперт рассказал, зачем РФ на самом деле устроила "Запад - 2017"21:24
- Небоженко: Российский бюджет уже не может тянуть обеспечение “ЛНР” и “ДНР”21:02
- В оккупированных районах Донбасса боевики начали «активный вылов» дезертиров20:36
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"20:05
- ОБСЕ пожаловалась на боевиков "ДНР"19:34
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ТЕПЕРЬ БУДУТ БОЛЬШЕ ПОЛУЧАТЬ19:11
- В России рассказали, сколько у Путина двойников и кто эти люди18:39
- У главаря ДНР Захарченко запаниковали из-за выделения Украине летального американского оружия18:16
- Простите меня за этот ад: стало известно о состоянии пленника донецких боевиков украинца Станислава Асеева17:52
- В Мариуполе в гараже нашли оружие, которое похитили у Нацгвардии в 2014 году17:29
- Пять продуктов, которые стоит навсегда исключить из рациона14:51
- Нейробика - зарядка для мозга21:16
- Диетологи рассказали, как сделать чай максимально полезным для здоровья20:52
- Знаки Зодиака, которые легко вычеркивают людей из своей жизни18:41
- Чому анальгін є небезпечним?16:15
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Як вивести солі з організму в домашніх умовах?08:43
- Интуитивное питание: ешь что хочешь и не толстей08:00
- Врачи рассказали, как быстро восстановить кожу после лета07:50
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам
- Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді
- Чем вредна халва
- Трамп в ООН сделал заявление по миротворцам