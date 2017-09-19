ЗА ЧТО ТЕПЕРЬ МОГУТ УВОЛИТЬ УКРАИНЦЕВ

19.09.2017 13:31

Если сотрудника перевели на работу в другую местность, работодатель обязан компенсировать стоимость проезда. В Украине при 26 миллионов работоспособных официально трудоустроены всего более 10 миллионов человек. Остальные или же работают официально, или «сидят дома». Уровень теневой занятости, по разным оценкам, колеблется в пределах от 30 до 40%. При этом, как отмечают эксперты, защитить свои права могут только те украинцы, которые работают официально. Сайт «Сегодня» выяснил, за что могут уволить украинцев согласно действующему законодательству, и какую компенсацию можно потребовать.

Уволили — судись.

«Каждый гражданин имеет право на защиту от незаконного увольнения. Если сотрудник считает, что его уволили незаконно, он может подать исковое заявление в суд о восстановлении его на работе и выплате среднемесячной зарплаты за все время вынужденного прогула», — рассказывает директор по правовым вопросам компании «Октава Капитал» Татьяна Андрианова.

В Кодексе законов о труде перечислен исчерпывающий список оснований для увольнения. Оставить сотрудника без работы можно, если меняется организация производства. Например, предприятие ликвидируется или реорганизуется. При этом юрист отмечает, если сотрудник попал под сокращение, его должны предупредить об этом за два месяца до увольнения и выплатить компенсацию в размере как минимум одной заработной платы.

Еще одна причина для увольнения — сотрудник, как оказалось, не соответствует занимаемой должности. Например, у него есть заболевание, которое мешает выполнять обязанности. Или же он системно не выполняет работу.

«Уволить могут из-за систематического неисполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания», — говорится в КЗоТе.

Также уволить могут из-за прогула (если отсутствовал более трех часов), или длительного больничного — более четырех месяцев подряд, за исключением декретного отпуска.

«За работниками, утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности», —говорится в законе.

Кроме того, уволить могут из-за кражи, если явился на работу пьяным, нарушил трудовую дисциплину. Заработную плату должны выплатить в полном объеме в день увольнения.

На что имеет право сотрудник

Сразу после увольнения работодатель обязан выплатить денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпуска. Один день оценят в средний дневной заработок сотрудника за прошедший календарный год.

«По желанию работника часть ежегодного отпуска заменяется денежной компенсацией. При этом продолжительность предоставленного работнику ежегодного и дополнительных отпусков не должна быть менее 24 календарных дней», — говорится в законе.

«На работодателя возлагается обязанность компенсации работнику расходов на проезд в связи с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность или в связи со служебными командировками», — рассказывает директор по правовым вопросам компании «Октава Капитал» Татьяна Андрианова.

Правда, по решению работодателя компенсировать также могут и расходы на дорогу от дома на работу, например, стоимость проездного в метро.

«Минимальная заработная плата — это законодательно установленный размер заработной платы за простой неквалифицированный труд, ниже которого не может осуществляться оплата», — говорится в КЗоТе. С первого января этого года минимальная зарплата в Украине — 3200 гривен, ниже этой суммы работодатели платить не имеют права.

Как отмечает руководитель практики Решения конфликтов и споров JUSCUTUM Антон Куц, если это требование не выполняется, бизнесменам грозят крупные штрафы. «Государство устанавливает уровень минимальной зарплаты и обязано контролировать бизнес в этом вопросе. Все обязаны платить не меньше, чем установлено. На сегодня многие предприятия официально выплачивают сотрудникам этот минимальный уровень. Чем выше уровень минималки, тем больше налогов соберет государство. Ведь невыплата заработной платы грозит серьезными проблемами, начиная от административной ответственности и заканчивая уголовной. В случае административной ответственности нарушителям в основном грозят штрафы. А вот уголовная ответственность — это уже серьезно: можно получить лишение свободы на срок до пяти лет», — отмечает адвокат.

Напомним, законом запрещена любая дискриминация при трудоустройстве. Больше года назад в КЗоТ также внесли целый ряд антидискриминационных поправок. Уволить или не взять сотрудника на работу из-за его особенностей нельзя. В том числе запрещена дискриминация по религиозной принадлежности, национальности и сексуальной ориентации.

Рабочие взаимоотношения начинаются с испытательного срока, это время предназначено для того, чтобы определить профессиональные навыки работника. Продолжительность испытательного срока определяет сам работодатель, но он не может длиться дольше трех месяцев.