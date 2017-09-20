Медведчук потребовал дружбы с Россией и обратился к властям Украины - соцсети возмущены

20.09.2017 22:31

Кум Путина и один из самых одиозных украинских политиков Виктор Медведчук вызвал возмущение социальных сетей, написав на своей странице в "Фейсбуке" пост о дружбе россиян и украинцев, которая, несмотря на все попытки власти и украинских политиков, якобы остается прочной и крепкой, передает dialog.ua.

Медведчук заявляет, что украинские власти пытаются "нагнетать русофобскую истерию, взращивая семена ненависти к россиянам". Он утверждает, что украинцы якобы на самом деле думают иначе, и привел данные статистики о поездках украинцев в РФ, заявив, что складывающаяся веками общность украинцев и россиян непоколебима.