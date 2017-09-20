- Проект закона о реинтеграции Донбасса дает Порошенко право вводить военное положение в отдельных регионах20:41
- Кастрирование, заливание свинца в горло и снятие кожи: стало известно о страшных пытках боевиками "ДНР" украинцев на Донбассе19:51
- В Украине начнут пересаживать почки от трупных доноров — Супрун19:22
- Современное рабство: Украина заняла высокую позицию в антирейтинге19:01
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал15:29
- Украинцы стали чаще ездить в Россию: названы причины15:10
- В Сети появились видеокадры массовых столкновений между митингующими и силовиками возле Одесского горсовета - обнародованы первые сведения о пострадавших14:12
- Энергосообщество пригрозило Украине утратой статуса транзитера газа: опубликован документ12:42
- В Минобороны произошла громкая отставка полковника из-за скандальных слов о ветеранах АТО11:59
- Совет Европы: В Украине от ненависти страдают цыгане и геи22:39
Проект закона о реинтеграции Донбасса дает Порошенко право вводить военное положение в отдельных регионах
Проект закона о реинтеграции Донбасса подразумевает предоставление президенту права вводить военное положение и в других регионах. Об этом пишет "РБК-Украина".
По информации СМИ, статью закона, регламентирующую порядок введения военного положения, предлагается дополнить параграфом, нормы которого дают президенту право вводить военное положение и на других территориях Украины, а не только в зоне АТО.
Также глава государства сможет прекращать на этих территориях работу органов местного самоуправления и вводить военные администрации.
Как отмечается, в случае введения военного положения "для восстановления суверенитета Украины" над оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей, полномочия всех органов власти, согласно законопроекту, прекращаются. В частности, прекращается и действие военных администраций.
"Руководство территориями, на которых введено военное положение, будет осуществлять совместный оперативный штаб ВСУ под общим командованием Генштаба ВСУ", – сказано в материале.
При этом, по словам секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, входящий в рабочую группу по разработке законопроекта, народного депутата от Блока Петра Порошенко Ивана Винника, финальный текст законопроекта о деоккупации Донбасса будет готов после Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Теги: Донбасс, ООН, военное положение, АТО, ВСУ, Порошенко
- Что будет вместо АТО? Информация от Парубия. ВИДЕО
- Жертвы войны на Донбассе: в ООН обновили страшную статистку
- Разгорается скандал из-за серьезных проблем с поставкой жизненно важных ресурсов бойцам АТО
- За прошедшие сутки в зоне АТО ранены 4 украинских военных
- Мариупольское направление: ситуация становится всё хуже, в ход пошли минометы и арта
- Немного теплых слов о Толике, настоящем офицере, оказавшемся в нужном месте в самое нужное время
- В Мариуполе взрывали доменную печь20:15
- Кастрирование, заливание свинца в горло и снятие кожи: стало известно о страшных пытках боевиками "ДНР" украинцев на Донбассе19:51
- ВСУ разгромили диверсантов "ДНР" под Горловкой - остатки ДРГ боевиков подорвались на минном поле18:36
- Маршрутка в центре Мариуполя несколько метров протащила пенсионерку по асфальту16:13
- Главврач избил врача-стоматолога15:48
- На Донбассе ликвидирован еще один наемник "ДНР" с позывным "Ежик": в соцсетях показали фото боевика14:51
- Ситуация в зоне АТО: боевики 23 раза нарушали перемирие14:29
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"13:29
- Война за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский сделал громкое заявление о провале плана России на Донбассе12:21
- Отвоевался: на Донбассе самоликвидировался 31-летней боевик из Донецка Илья Джурило11:21
- Проект закона о реинтеграции Донбасса дает Порошенко право вводить военное положение в отдельных регионах20:41
- В Мариуполе взрывали доменную печь20:15
- Кастрирование, заливание свинца в горло и снятие кожи: стало известно о страшных пытках боевиками "ДНР" украинцев на Донбассе19:51
- В Украине начнут пересаживать почки от трупных доноров — Супрун19:22
- Современное рабство: Украина заняла высокую позицию в антирейтинге19:01
- ВСУ разгромили диверсантов "ДНР" под Горловкой - остатки ДРГ боевиков подорвались на минном поле18:36
- Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные люди18:09
- 23 сентября 2017 года – новая дата конца света17:43
- Больше спорта - меньше здоровья? 17:23
- Лор-заболевания на первый взгляд безобидные. Но последствия могут быть тяжёлыми17:01
- Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные люди18:09
- 23 сентября 2017 года – новая дата конца света17:43
- Больше спорта - меньше здоровья? 17:23
- Лор-заболевания на первый взгляд безобидные. Но последствия могут быть тяжёлыми17:01
- Грустная судьба Азовского моря 16:36
- Куда идти без опыта: на какую работу может рассчитывать донецкий студент09:20
- Две столицы Донеччины глазами мариупольца08:29
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!08:08
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!07:48
- Хуже этого мяса не найти! Исключите его из рациона, если вам дорого здоровье! ВИДЕО07:27
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"
- Официально! Пушилин в "ДНР" теперь никто, после отстранения от должности боевика Захарченко запретил его пускать на любые мероприятия в "республике"
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- У боевиков Плотницкого паника: батальоны "ЛНР" вывели с передовой - сотню "казаков" оставили на смерть
- Чем вредна халва
- Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе