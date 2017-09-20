Проект закона о реинтеграции Донбасса дает Порошенко право вводить военное положение в отдельных регионах

20.09.2017 20:41

Проект закона о реинтеграции Донбасса подразумевает предоставление президенту права вводить военное положение и в других регионах. Об этом пишет "РБК-Украина".

По информации СМИ, статью закона, регламентирующую порядок введения военного положения, предлагается дополнить параграфом, нормы которого дают президенту право вводить военное положение и на других территориях Украины, а не только в зоне АТО.

Также глава государства сможет прекращать на этих территориях работу органов местного самоуправления и вводить военные администрации.

Как отмечается, в случае введения военного положения "для восстановления суверенитета Украины" над оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей, полномочия всех органов власти, согласно законопроекту, прекращаются. В частности, прекращается и действие военных администраций.

"Руководство территориями, на которых введено военное положение, будет осуществлять совместный оперативный штаб ВСУ под общим командованием Генштаба ВСУ", – сказано в материале.

При этом, по словам секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, входящий в рабочую группу по разработке законопроекта, народного депутата от Блока Петра Порошенко Ивана Винника, финальный текст законопроекта о деоккупации Донбасса будет готов после Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.