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Украинцы стали чаще ездить в Россию: названы причины
Украинцы стали чаще ездить в страну-агрессор. Неожиданную тенденцию подметили украинские пограничники: в последнее время, несмотря на напряженные отношения, украинцы стали намного чаще ездить в Россию. В первом полугодии туда выехали на 56,1% больше соотечественников, чем за аналогичный период прошлого года, — всего 2,67 млн человек. Если такая тенденция сохранится, то чуть более 5 млн украинцев посетят РФ, передает Хроника.инфо.
Для сравнения: в 2013 году, то есть до конфликта, границу с соседом пересекли 6,2 млн. Как оценивают эксперты, нынче цель визита — это не только заработки и поездки к родственникам. В Россию все чаще ездят на учебу, концерты и даже на экскурсии.
"Ничего особенного"
О том, что политические лозунги и реальная жизнь украинцев — это две параллельные реальности, свидетельствуют данные перевозчиков. Так, судя по сайту заказа электронных билетов «Укрзализныци», на сегодня в поезде №24 Киев — Москва оставалось только девять свободных мест. А в авиакомпании «Белавиа», выполняющей рейсы Киев — Минск и Минск — Москва (наиболее популярный авиамаршрут после запрета прямых перелетов), нам сказали, что заполняемость у них составляет порядка 90%.
"Самолеты заполнены очень хорошо. Конечно, мы по национальному признаку не разделяем, поэтому не знаем, сколько там именно украинцев. Но рейсы весьма популярны", - сказали нам в пресс-службе «Белавиа»
Основной пассажиропоток — сотрудники крупных компаний. «Мировые корпорации объединяют свои офисы и главные представительства, которые работают на постсоветское пространство несмотря ни на что, и в основном они расположены в России. Туда и ездят украинцы, которые работают в этих компаниях у нас: на совещания, например», — говорит эксперт Татьяна Пашкина.
Так, сейчас на сайте work.ua немецкий фармацевтический гигант Bauer ищет менеджеров по работе с клиентами в Белой Церкви, Киеве, Одессе. В вакансии указано, что главный офис компании находится в Москве, а среди требований «готовность к командировкам».
"Лозунги не заменят инвестиции"
Политолог Андрей Золотарев считает, что количество украинцев, которые ездят в Россию, со временем вернется к показателю 2012–2013 годов. «Патриотические лозунги и пиар не могут заменить технологии, инвестиции. Да и офисы крупных компаний в России добавляют туда поток украинцев. Достаточно посмотреть как заполнен поезд Киев — Москва. Да, в период военного обострения на Донбассе украинцы опасались ездить в РФ. Но верх берут экономические законы, ведь кушать хочется всем. Украинцы ищут где можно заработать, поэтому едут как в Европу, так и в Россию», — говорит Золотарев.
В Москве расположены главные офисы компаний Googlе, Nike, Adidas. Один из сотрудников Adidas рассказал «Вестям», что после закрытия офиса компании в Киеве им приходится раз в пару месяцев летать в Москву на совещания. «Ничего особенного, это ведь работа. Мы приезжаем, работаем в офисе и уезжаем обратно», — говорит сотрудник.
Что касается тех, кто ездит на заработки, то, по словам Пашкиной, в России есть все: летчики, строители, архитекторы, прорабы, няни, домработницы, водители. «Вакансий для них много, но по сравнению с 2014 годом, конечно, стало меньше. В основном в Россию на заработки едут жители тех регионов, где зарплаты низкие», — говорит Пашкина. Опять же, судя по вакансиям, которые размещаются на украинских сайтах по трудоустройству, в РФ строителям предлагают от 15 тыс. до 30 тыс. грн на наши деньги, няням — 20–25 тыс. грн, что в среднем в 2–2,5 раза выше, чем в Украине.
Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, Российская Федерация, Европа, вакансии, работа
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