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В Минобороны произошла громкая отставка полковника из-за скандальных слов о ветеранах АТО

20.09.2017 11:59
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В Минобороны произошла громкая отставка полковника из-за скандальных слов о ветеранах АТО

Главный психиатр Министерства обороны, начальник клиники психиатрии Главного военно-медицинского госпиталя Минобороны Олег Друзь считает, что 93% украинских военнослужащих, которые задействованы в АТО, являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении. Об этом он заявил в ходе "круглого стола" на тему: "Психологическая реабилитация участников АТО". Видео мероприятия размещено на YouTube, передает apostrophe.ua.

"Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий по возвращению в мирную жизнь могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества. По статистике, 98% из них нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи вследствие действия боевых стресс-факторов", - сказал Друзь.

"Расстройства бойцов характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией, асоциальным поведением, повышением уровня суицидов, сокращением продолжительности жизни", - добавил он.
В свою очередь, после данных слов, министр обороны Степан Полторак заявил, что отстранил Олега Друзя от исполнения обязанностей и назначил проведение служебного расследования.

 



Теги: Украина, Донбасс, АТО, ВСУ, ветераны, Минобороны
 
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