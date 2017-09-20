“Вас ненавидят в Украине и ОРДЛО! Вы принесли войну, но Украина выстоит и будет сильной, но без вас”, - Береза в прямом эфире “уничтожил” поддержавшего агрессора Мураева и Ко. ВИДЕО

20.09.2017 21:05

Народный депутат “Народного фронта” Юрий Береза в прямом эфире телеканала Евгения Мураева рассказал о будущем политиков, которые поддержали агрессию России на Донбассе и в Крыму. 19 сентября Береза стал одним из участников передачи, пишет “Диалог.UA”.

Его оппонентом был Мураев. “Пятая колонна развязала эту войну..., сейчас пятая колонна говорит, что мы должны сложить оружие, нам не нужны ВСУ, а нам нужны договоренности. Я уже договаривался с россиянами при выходе из Иловайска. Договоренности с россиянами не стоят даже той бумаги и того времени, за которое их принимают или пишут.

Сильная украинская армия, которая выйдет на административную границу с Россией, двумя ударами по хорватскому сценарию, - это то ,что спасет Украину. У нас другого варианта нет. Да, нам будет немного сложнее… Сегодня насыщение оружием Донецка и Луганска критично. Критично то, что в Украине есть политики, которые считают, что нам не нужна армия”, - заявил Береза. В ответ на это Евгений Мураев сравнил бюджеты США, РФ и Украины на военные нужды, забыв сравнить территорию и количество населения.

Он рассказал, что Белый дом присылает в Украину “военное железо”, которое изжило свой век. “Такие конструкторы, как сидит в студии, уничтожили украинскую армию, они говорили, что Донбасс кормит Украину и много-много вещей, которые были выгодны не Украине, а выгодны им лично. Ваше время ушло. Вас ненавидят и на территории Украины, и на оккупированных территориях. Вы принесли эту войну.

Вы несете за это ответственность. Есть еще один момент, за который вам придется ответить. Всегда, когда заигрывают с агрессором, эти страны исчезают с карты. Украина будет сильная, но сильная без вас, без пятой колонны, без организаторов войны на Донбассе, аннексии Крыма”, - ответил ему Береза.