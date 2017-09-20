ВСУ вооружили современными разведывательно-дозорными машинами

20.09.2017 21:59

Технику модернизировали. ГП «Николаевский бронетанковый завод» возобновил и модернизировал очередную партию БРДМ-2 для Вооруженных Сил Украины, передает УБР.

Как сообщили в «Укроборонпроме», восстановленные бронемашины получили современные цифровые радиостанции производства одной из стран НАТО, а также другое новое оборудование.

Кроме того, модернизированная БРДМ-2 имеет более эргономичное расположения люков для десантирования экипажа, что упрощает эксплуатацию техники.

За первое полугодие 2017 года ГП «Николаевский бронетанковый завод» подготовил для украинских защитников уже более 50 восстановленных, отремонтированных и модернизированных боевых машин.

Справка. БРДМ-2 (бронированная разведывательно-дозорная машина) находятся на вооружении Вооруженных Сил Украины и предназначены для ведения разведки, сопровождения конвоев, а также служат для размещения специального вооружения. Эти машины имеют повышенную проходимость, могут плавать, а также оснащены 14,5-мм и 7,62 пулеметами.