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ВСУ вооружили современными разведывательно-дозорными машинами
Технику модернизировали. ГП «Николаевский бронетанковый завод» возобновил и модернизировал очередную партию БРДМ-2 для Вооруженных Сил Украины, передает УБР.
Как сообщили в «Укроборонпроме», восстановленные бронемашины получили современные цифровые радиостанции производства одной из стран НАТО, а также другое новое оборудование.
Кроме того, модернизированная БРДМ-2 имеет более эргономичное расположения люков для десантирования экипажа, что упрощает эксплуатацию техники.
За первое полугодие 2017 года ГП «Николаевский бронетанковый завод» подготовил для украинских защитников уже более 50 восстановленных, отремонтированных и модернизированных боевых машин.
Справка. БРДМ-2 (бронированная разведывательно-дозорная машина) находятся на вооружении Вооруженных Сил Украины и предназначены для ведения разведки, сопровождения конвоев, а также служат для размещения специального вооружения. Эти машины имеют повышенную проходимость, могут плавать, а также оснащены 14,5-мм и 7,62 пулеметами.
Теги: Украина, Донбасс, НАТО, вооружение, ВСУ, Укроборонпром
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