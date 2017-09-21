Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

21 СЕНТЯБРЯ – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: ОБЫЧАИ И ПРИМЕТЫ

21.09.2017 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
21 СЕНТЯБРЯ – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: ОБЫЧАИ И ПРИМЕТЫ

История праздника повествует о родителях Девы Марии – Иоакиме и Анне. Они жили в Назарете и вели праведную жизнь. Единственное, что ее омрачало – отсутствие детей. Однажды Иоаким отправился в храм, чтобы по еврейским обычаям принести жертву Богу, но священник отказал ему в этом как человеку, не имеющему детей. Тогда верянин отправился скорбеть в пустыню. А его жена осталась дома и молилась. Очень скоро уже пожилым супругам явился небесный посланник и сообщил, что Господь внял их молитвам. 

Спустя время Анна родила здоровую девочку. В благодарность Всевышнему, родители отдали ребенка на служение в храм до совершеннолетия. 

Для православных верующих и католиков Рождество Пресвятой Богородицы имеет важное значение. Считается, что в этот день небеса наклонились низко к человеку. В Деве Марии Божественная природа соединилась с человеческой. В этот праздник во всех храмах проводятся торжественные Богослужения. Священники читают проповедь о том, что искренние молитвы всегда будут услышаны, а просьбы выполнены. 

Женщины в этот день благодарят Деву за рождение Спасителя мира. А также просят в молитвах благополучия для семьи и здоровья для детей и родителей. Чтобы просьба была услышана – ее пишут на листке бумаги и приматывают к церковной свечи. Считается, что если свеча полностью сгорела – значит, прошение услышано и скоро исполнится.
Кроме церковных обрядов и канонов в истории упоминается множество обычаев, связанных с Рождеством Божьей Матери. Если женщина успеет умыться до восхода солнца, то ее красота сохраниться до преклонных лет. Если молодожены в этот день станут внимать советам стариков, то их супружеская жизнь будут долгой и счастливой. Если на Рождество Пресвятой Богородицы ненароком испачкаться, то нужно стать на веник и немного постоять на нем. Это сулит скорое повышение по службе.

Впрочем, верить этому или нет - каждый решает сам для себя.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Рождество, религия, приметы, Богородица
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх