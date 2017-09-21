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Держбюджет 2018: бідних українців стане ще більше (відео)
У прямому ефірі телеканалу «NewsOne» засновник політичної партії «ОСНОВА», народний депутат Сергій Тарута висловив свою оцінку щодо проекту бюджету на 2018 рік
Політик зауважив, що цей бюджет навіть не анонсується як бюджет розвитку, як це було з проектом 2017 року.
«Ми бачимо в цьому році, що ніякого розвитку нема, корупція процвітає, тінь процвітає. Державні замовлення теж діляться між собою, і це абсолютно не прозоро, коли це стосується великих тендерів. І тому люди знову бідніють», – каже нардеп.
На думку політика, важливо не тільки обговорювати проект бюджету, але й щоб була присутня конструктивна критика.
Лідер партії «ОСНОВА» навів у приклад, який бюджет приймається в Естонії.
«Все в порівнянні сприймається, і коли маленька країна, яка менша ніж Київ, Естонія має бюджет 12 млрд, а у них тільки 1 300 000 населення, а ми, країна яка має в 33 рази більше населення, маємо бюджет тільки 35 млрд, це означає, що ми далі будемо жити дуже бідно і плануємо бідність подалі».
Достатньо подивитись на показники росту, які закладаються у проект бюджету, каже Тарута. В бюджеті на 2018 планується приріст ВВП на 3%.
«В цьому році теж було 3%, але Гонтарева з’їла і їх з націоналізацією Приватбанку. Далі ми зараз бачимо, що інфляція більше 7%, це означає, що все, що буде підвищуватися, з’їдає інфляція. Ріст цін закладений 9,1 %. Це означає, що люди біднішатимуть. І тому зараз цей бюджет абсолютно не відповідає тим вимогам, які стоять перед нашим суспільством».
На думку політика, два головних гальмуючих чинника, які заважають розвитку української економіки, – це велика корупція і велика частка «тіньової» економіки. Якщо подолати ці проблеми, то приріст ВВП може становити 20-40 відсотків на рік.
«Це означає, що люди тоді на 20% можуть стати багатшими. І про це треба казати, як нам утримати ту евакуацію людей, яка зараз йде в Європу, це дуже жахливі речі, ми маємо найбільшу смертність, ми маємо найкоротше життя, ми маємо найгірші соціальні стандарти в світі, ми маємо на сьогоднішній день найменшу заробітну плату в Європі. Ми все маємо найменше, і в тому числі по медицині, по освіті. Це все ми нищимо. І ми не бачимо відповіді, як це буде змінюватись. Те, що робить влада, вона хоче утримати свої позиції, пообіцяти, що будуть покращення, а потім протриматись і далі грабувати країну», – підсумував нардеп.
Лідер партії “ОСНОВА” вважає, що треба консолідувати всі сили – активного громадянського суспільства, політиків, партій – навколо однієї ідеї і перезавантажити країну.
Як раніше повідомляла Politeka, політик також висловив думку про те, чого варто чекати від зустрічі президентів Порошенка і Трампа, зазначивши, що українське суспільство сподівається на конкретні домовленості.
Джерело: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, бюджет, бедность
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