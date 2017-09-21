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Експерт розповів про роль Франції у резолюції ООН по миротворцям
Під час розмови з журналістами «Обозревателя» Валерій Кравченко, який є науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень, скоріше за все, Україна не подасть на розгляд Ради безпеки ООН свій проект резолюції відносно введення на окуповані території Донбасу миротворчого контингенту ООН; це може бути зроблено державою – постійним членом Радбезу ООН, наприклад, Францією.
Про це передає replyua.net. «Ми маємо певні труднощі з точки зору затвердження необхідного для нас рішення. Перш за все, це точка зору Росії, у якої є право вето в Раді безпеки ООН», - зауважив експерт.
Експерт вважає, що «скоріше за все, українська сторона так і не подасть власного проекту резолюції, це буде робити одна із країн – членів Радбезу ООН. На переконання Кравченка, цією країною може стати Франція. У якості обґрунтування своєї точки зору він навів наступні аргументи:
«У першу чергу, ця країна бере участь у «нормандському форматі», а у Німеччини, як нам відомо, немає статусу постійного члена Радбезу ООН. Таким чином, руки у Макрона будуть розв’язані, тим паче, що він опонує Трампу у питанні Північної Кореї», - зауважив експерт.
Теги: Донбасс, ООН, Франция, миротворцы
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