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Експерт розповів про таємне рішення США по Україні

21.09.2017 07:30
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Експерт розповів про таємне рішення США по Україні

Сполучені Штати вже прийняли рішення щодо передачі Україні летального зброї

Про це заявив глава правління фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко.

«Вони не оголошують його, швидше за все, чекаючи результатів виборів в Німеччині, щоб не створити проблеми для Ангели Меркель, яка виступала категорично проти цього. Тому це може бути одна з позитивних новин, яку повідомлять – очевидно, з умовою не поспішати оголошувати про це – президенту Порошенко», – зазначив дипломат.

За словами Яременка, рішення США не допоможе Україні повернути окуповані території в силу відсутності стратегії з питання Донбасу.

Нагадаємо, на думку засновника політичної партії «ОСНОВА» Сергія Тарути, зустріч американського і українського президентів є великою медійною історією, яка явно буде перевищувати її результативність.

Джерело: https://politeka.net с ссылкой на Апостроф



Теги: Украина, США, Донбасс, летальное вооружение
 
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