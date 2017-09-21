Лето не уходит: синоптик сообщила о серьезном потеплении в Украине

21.09.2017 08:27

На своей странице в социальной сети Facebook известный синоптик Наталья Диденко написала, что завтра, 21 сентября, в большей части украинских регионов, ожидается существенное повышение температуры, о чем сообщает replyua.net. Со слов эксперта, только жителям западных регионов стоит готовиться к прохладной и дождевой погоде.



«В западных областях Украины завтра днем температура воздуха будет составлять в пределах +10 +15 градусов, в Хмельницкой и в Тернопольской области до +16 +18 градусов. Также в западных областях ожидаются сильные осадки», – подчеркнула синоптик. Более того, Наталья Диденко отметила, что в северной части Винницкой области, а также на Западе, ожидаются грозовые дожди.



«В дневные часы не стоит ожидать существенных осадков. В таких городах, как Кропивницкий, Полтава, Днепр и Черкассы, а также в южных и восточных областях завтра ожидается солнечная погода без осадков. Очень ощутимо потеплеет в северных областях, до +23 +28 градусов. В южных и восточных областных, а также в большей части центральных областей, будет продолжаться лето +25 +32 градуса», – добавила она.