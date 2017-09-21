Мощное землетрясение: мир на пороге новой ядерной катастрофы

21.09.2017 12:30

Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло примерно в 281 км к юго-востоку от японского города Камаиси у префектуры Фукусима.

Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на Daily Mail.

Подробная информация о масштабах ущерба пока не появилась.

Глубина землетрясения, которое произошло в 2^37 утра по местному времени, измерялась на расстоянии 10 км.

Аналогичное землетрясение произошло еще в 2011 году, когда в результате цунами, оползней и пожаров погибло 15 894 человека и еще 10 получили ранения.

Но эксперты прогнозируют, что сегодняшнее землетрясение должно пройти мимо, не причиняя никакого вреда.

Источник: https://from-ua.com