На Банковой заговор против Тимошенко: всплыли неожиданные детали

21.09.2017 07:25

Порошенко и Саакашвили, возможно, ведут сложную политическую игру против лидеров оппозиции. Для отвлечения их рейтингов президент Украины и лидер партии «Рух новых сил» вошли в заговор, считает эксперт Руслан Бортник.

После лишения гражданства Украины Михаил Саакашвили при поддержке лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко и и мэра Львова Андрея Садового прорвался в Украину. 19 сентября он уже провел митинг в Киеве, передает politeka.net.

Руслан Бортник отметил, что, безусловно, между Порошенко и Саакашвили произошло эмоциональное выяснение отношений: «Решение о лишении гражданства было очень эмоциональным. Два джигита побили горшки. Эта эмоциональная иррациональность вредна для власти. Они попала в западаню, выйти из которой было невозможно».

Но это не исключает вероятности, что президент Украины и бывший президент Грузии затеяли сложную политическую игру, в ходе которой должно пойти информационная раскрутка Саакашвили.

«Это такая специальная игра, заговор, целью которой является раскрутка Саакашвили. Он отобрать рейтинги у настоящих оппозиционных сил, у той же Тимошенко, Садового и прочее. Это игра на оппозиционный электорат, который на сегодня составляет 70-80 процентов избирателей», — заявил Бортник в блиц-комментарии специально для Politeka on-line.

Источник: https://from-ua.com