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Несмотря на требования МВФ: СМИ узнали о решении Кабмина по цене на газ для населения
В Кабмине завершилась работа над подготовкой проекта изменение в постановление №187, который не даст возможности поднять для населения стоимость голубого топлива в период отопительного сезона 2017-2018 годов. Как передает replyua.net, такую информацию распространило издание «Украинские новости» сославшись на текст соответствующего документа.
В частности, проект постановления гласит, что для расчета стоимости газа по импортному паритету, берутся не 12 месяцев до месяца осуществления расчета, а два периода: с 1 апреля - 1 октября 2016 года и 1 апреля - 1 июля 2017 года. В соответствии с этим, почти не принимается во внимание отопительный сезон с октября по март, когда в газовые хранилища почти не закачивают природный газ.
Предполагается, что новую стоимость газа рассчитают и опубликуют до начала следующего месяца. Ныне представленные расчеты Министерства энергетики и угольной промышленности свидетельствуют о том, что такая цена будет составлять 5223 гривен за одну тысячу кубов и превысит нынешнюю только на 5,6%, что менее 10%. Такая методика расчета не дает основания пересматривать цену на газ.
Теги: Донбасс, цена, газ, МВФ, Кабмин
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