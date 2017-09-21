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Никакой трагедии: Розенко развеял опасения по курсу гривни
Шумиха вокруг заложенного в проект закона о Государственном бюджете на 2018 год курса 30,1 гривни за 1 доллар лишена оснований. Курс национальной валюты останется стабильным даже если Украина не получит очередной транш Международного валютного Фонда.
Об этом Обозревателю заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.
По его словам, дискуссии вокруг курса нацвалюты "взбудоражили лишь небольшую часть интернет-среды".
Вице-премьер отметил, что люди всегда ориентируются на ситуацию на рынках – продовольственных, валютном, рынке услуг.
"Мы сегодня не увидели резкой девальвации гривни или резкого скачка курса", - пояснил он.
"В ситуации вокруг проекта Госбюджета национальная валюта наоборот держится на одном уровне приблизительно на протяжении последних 1,5 лет", - сказал Розенко.
Чиновник подчеркнул, что курс гривни останется неизменным даже в том случае, если Украина не получит очередной транш МВФ.
"Никакой трагедии не случится, если мы эти деньги получим не сегодня, а завтра или послезавтра", - добавил Розенко.
Он также напомнил, что перед тем, как получить летом последний транш, Киев обходился без денег МВФ более одного года. "Тем не менее, Украина нормально развивалась", - резюмировал вице-премьер-министр.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, гривня, курс валют
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