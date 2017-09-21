Никакой трагедии: Розенко развеял опасения по курсу гривни

21.09.2017 19:20

Шумиха вокруг заложенного в проект закона о Государственном бюджете на 2018 год курса 30,1 гривни за 1 доллар лишена оснований. Курс национальной валюты останется стабильным даже если Украина не получит очередной транш Международного валютного Фонда.

Об этом Обозревателю заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

По его словам, дискуссии вокруг курса нацвалюты "взбудоражили лишь небольшую часть интернет-среды".

Вице-премьер отметил, что люди всегда ориентируются на ситуацию на рынках – продовольственных, валютном, рынке услуг.

"Мы сегодня не увидели резкой девальвации гривни или резкого скачка курса", - пояснил он.

"В ситуации вокруг проекта Госбюджета национальная валюта наоборот держится на одном уровне приблизительно на протяжении последних 1,5 лет", - сказал Розенко.

Чиновник подчеркнул, что курс гривни останется неизменным даже в том случае, если Украина не получит очередной транш МВФ.

"Никакой трагедии не случится, если мы эти деньги получим не сегодня, а завтра или послезавтра", - добавил Розенко.

Он также напомнил, что перед тем, как получить летом последний транш, Киев обходился без денег МВФ более одного года. "Тем не менее, Украина нормально развивалась", - резюмировал вице-премьер-министр.

Источник: https://from-ua.com