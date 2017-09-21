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Опасные метеоявления в Украине: синоптик предупредила о неприятном "сюрпризе"

21.09.2017 14:10
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Опасные метеоявления в Украине: синоптик предупредила о неприятном "сюрпризе"

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, ночь на 21 сентября может быть с "сюрпризами" особенно на западе Украины.

"Ветер сильный, местами до штормового, ближайшей ночью - на западе, севере и востоке Украины. Зацепит порывами и день", - написала она в своем Facebook.

Средняя скорость ветра в столице - 8-10 метров в секунду, порывы могут быть сильными, особенно между "высотками", отметила она.

"А какой погода еще может быть, когда в нашей правобережной части температура воздуха достигала +33+34 градусов, а вблизи западных границ вяло показывала +10+12 градусов.

Среди таких контрастов могут быть действительно опасные метеоявления - грозы, сильные ливни, град и штормовой ветер", - подчернкула она.

В Киеве ночью вероятен дождь, сильный ветер, добавила Диденко.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, погода
 
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