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Почти все такси нелегальные: украинцы в опасности

21.09.2017 13:10
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Почти все такси нелегальные: украинцы в опасности

Стало известно, когда в Киеве изменится ситуация с рынком нелегальных таксистов

Как сообщают в Госслужбе Украины по безопасности на транспорте, на сегодняшний день более 90% украинского рынка такси являются нелегальными.

«Они не лицензируются, не платят налоги, не несут ответственность за безопасность перевозок», — поясняют в ведомстве.

Также там подчеркнули, что в настоящее время нет ни единого закона, который бы регулировал рынок такси и диспетчерских центров. Однако, как стало известно, на рассмотрении в Раде уже находится несколько законопроектоы, которые должны решить проблему регулирования сферы такси.

В частности, речь идет о законопроекте № 6644, который должен отрегулировать ответственность на грузовом транспорте, а также проекте закона № 3107, который упорядочит работу такси и диспетчерских центров.

«Диспетчерские центры работают вне закона. Они регистрируются как компании, предоставляющие информационные услуги, а это абсолютно не так. Они должны лицензироваться и нести ответственность за деятельность, которую ведут», — подчеркнули в ведомстве.

Как уже сообщала Politeka, тарифы в столичных такси в этом месяце подскочили в среднем на 15–20%, а некоторые операторы и вовсе взвинтили цены на 50%.

Тем временем, в Черкассах копы задержали неадекватного таксиста, который избил и угрожал убийством своей попутчице.

Источник: Politeka



Теги: Украина, Донбасс, такси, нелегал
 
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