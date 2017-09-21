- Поляки массово ринулись в Украину за водительскими правами: названа причина10:25
- Стало известно, в каких городах пройдут финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы в 2019 году10:15
- 21 СЕНТЯБРЯ – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: ОБЫЧАИ И ПРИМЕТЫ09:45
- Киев готов к компромиссу: «ДНР» предложили вернуть Дебальцево09:38
- Порошенко придумал, как вернуть Крым09:26
- Радбез ООН: зал демонстративно покинули кілька країн09:20
- Россия использует Крым как форпост для военной операции в Сирии – Порошенко09:10
- Призыв 2017: стало известно, сколько украинцев пойдут служить уже осенью08:35
- Лето не уходит: синоптик сообщила о серьезном потеплении в Украине08:27
- Експерт розповів про таємне рішення США по Україні07:30
Поляки массово ринулись в Украину за водительскими правами: названа причина
Поляки массово прибывают в Украину за водительскими правами.
Об этом заявил волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook, передает obozrevatel.com.
По его словам, граждане Польши оформляют в городе временную прописку через Государственную миграционную службу.
"Поляки пачками приезжают в Хмельницкий делать права, паломничество просто польских малолеток, прописываясь временно в городе через миграционку. У поляков на права просто так хр*н сдашь, есть люди, которые по 10 раз сдают. Получают украинские за бабло, потом меняют на польские. От 400 $ в комплексе", - уточнил он.
В комментариях к посту пользователи подтвердили, что в Польше не нужно пересдавать на права, их просто меняют.
"Вот у них даже куча объявлений о покупке украинских прав. Можно даже не ездить в Украину. От 2000 злотых", - пишут в сети.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Польша, права, водитель
- Глава МИД Польши в Донецке на футболе обсудит вопросы евроинтеграции
- Скандальное заявление МИД Польши о Бандере: появилась реакция Украины
- Перемога: как польские власти поддержали украинцев
- Донецкий адвокат предрекает Тимошенко полную победу в Европейском суде
- Музыканты записали клип об Украине: "Мы работали, когда на Майдане было пекло" (ВИДЕО)
- Фильм об украинском Майдане "Зима в огне" не получил Оскар. Ведущий церемонии пошутил по этому поводу
- Киев готов к компромиссу: «ДНР» предложили вернуть Дебальцево09:38
- Эксперты раскрыли уловку боевиков "ЛНР"21:32
- В Мариуполе взрывали доменную печь20:15
- Кастрирование, заливание свинца в горло и снятие кожи: стало известно о страшных пытках боевиками "ДНР" украинцев на Донбассе19:51
- ВСУ разгромили диверсантов "ДНР" под Горловкой - остатки ДРГ боевиков подорвались на минном поле18:36
- Маршрутка в центре Мариуполя несколько метров протащила пенсионерку по асфальту16:13
- Главврач избил врача-стоматолога15:48
- На Донбассе ликвидирован еще один наемник "ДНР" с позывным "Ежик": в соцсетях показали фото боевика14:51
- Ситуация в зоне АТО: боевики 23 раза нарушали перемирие14:29
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"13:29
- Поляки массово ринулись в Украину за водительскими правами: названа причина10:25
- Стало известно, в каких городах пройдут финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы в 2019 году10:15
- Чим небезпечна стара косметика: розповідають лікарі09:55
- 21 СЕНТЯБРЯ – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: ОБЫЧАИ И ПРИМЕТЫ09:45
- Киев готов к компромиссу: «ДНР» предложили вернуть Дебальцево09:38
- Порошенко придумал, как вернуть Крым09:26
- Радбез ООН: зал демонстративно покинули кілька країн09:20
- Россия использует Крым как форпост для военной операции в Сирии – Порошенко09:10
- Почему нельзя есть стоя08:58
- 10 фраз родителей, которые вредят ребенку08:48
- Чим небезпечна стара косметика: розповідають лікарі09:55
- Почему нельзя есть стоя08:58
- 10 фраз родителей, которые вредят ребенку08:48
- Ученые рассказали, как определить склонность мужчины к изменам08:15
- Чем опасно зеркало в спальне?07:55
- Як назавжди позбутися розширених пор на обличчі: 10 кроків07:45
- Какие знаки Зодиака с легкостью обведут вас вокруг пальца07:05
- Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные люди18:09
- 23 сентября 2017 года – новая дата конца света17:43
- Больше спорта - меньше здоровья? 17:23
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"
- Официально! Пушилин в "ДНР" теперь никто, после отстранения от должности боевика Захарченко запретил его пускать на любые мероприятия в "республике"
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!