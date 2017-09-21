Порошенко придумал, как вернуть Крым

21.09.2017 09:26

Президент Украины Петр Порошенко предложил создать международную группу по координации усилий касательно освобождения Крыма от российской оккупации.

Об этом он заявил в среду на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

“Пришло время создать международную группу друзей украинского Крыма для координации общих шагов и действий”, – сказал глава Украинского государства.

Он напомнил, что Генассамблея ООН признала РФ оккупационным государством, поэтому необходимо усилить международный режим деоккупации Крыма.

По словам Порошенко, Украина рассчитывает на помощь в этом вопросе от ее международных партнеров.

Украинский президент напомнил о преследовании оккупационным режимом в Крыму местных активистов и крымских татар, в частности, о заместителе председателя Меджлиса крымских татар Ахтеме Чийгозе, которого оккупанты недавно приговорили к 8 годам лишения свободы.

Источник: https://from-ua.com