Призыв 2017: стало известно, сколько украинцев пойдут служить уже осенью

21.09.2017 08:35

На срочную военную службу в октябре-ноябре 2017 года в Украине будут призваны 10 460 человек.

Соответствующее решение было принято Кабинетом министров на заседании 20 сентября, передают Українські Новини.

В частности, в Вооруженных силах будут служить 6 360 человек, в Национальной гвардии – 3 500 тыс. человек, в Государственной специальной службе транспорта – 600 человек.

При этом объем расходов для проведения призыва граждан на срочную военную службу в октябре-ноябре составит 34,44 млн гривен.

Отмечается, что объем расходов на одного призывника составляет 3 293 гривен, из них 3 200 гривен – для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу. Еще 93,13 грн – для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).

Как известно, в октябре-ноябре 2016 года на срочную службу были призваны 13,9 тыс. человек.

Источник: https://from-ua.com