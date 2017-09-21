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Радбез ООН: зал демонстративно покинули кілька країн
Президент України Петро Порошенко покинув зал міністерського засідання Радбезу ООН з питань миротворчих операцій перед виступом голови російського МЗС Сергія Лаврова
Через кілька хвилин його приклад наслідував і віце-президент США Майкл Пенс.
Російські ЗМІ пишуть, що російська делегація була присутня на виступі Порошенка, однак самого Лаврова в цій момент в залі не було.
Під час свого виступу Лавров заявив про можливість взаємодії між ЄС і ОБСЄ в рамках російської ініціативи щодо розміщення на Донбасі місії ООН з охорони Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
РІА Новини підкреслюють, що він також додав, що Росія підтримує дискусію щодо реформування миротворчих місій ООН з урахуванням сучасних реалій. При цьому він закликав з обережністю ставитися до посилення мандата миротворців і підкреслив, що вони можуть застосовувати силу тільки для самооборони і захисту мандата.
Майкл Пенс під час виступу розкритикував діяльність Російської Федерації. Зокрема, він заявив, що Росія продовжує підривати суверенітет сусідів, а саме направляти туди свої війська.
А Петро Порошенко, виступаючи, підкреслив, що єдиним ефективним рішенням для деескалації конфлікту є миротворча операція ООН. Однак мандат миротворців повинен покривати всю окуповану територію, включаючи російсько-український державний кордон.
Джерело: Politeka
Теги: политика, Украина, Донбасс, ООН, Порошенко
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