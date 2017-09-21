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Руководство Одессы начало подавать в отставку
21.09.2017 10:50
Городской голова Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение об отставке вице-мэра по гуманитарным вопросам Зинаиды Цвиринько. Об этом сообщает пресс-служба Одесской мэрии, передает УП.
Согласно распоряжению, Цвиринько ушла "по собственному желанию".
"Уволить: Цвиринько Зинаиду Николаевну с должности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию, в соответствии со ст. 38 КЗоТ Украины, 19 сентября 2017 года", - говорится в распоряжении.
Как известно, в результате пожара, возникшего в одном из корпусов детского лагеря "Виктория" 16 сентября в Одессе погибли трое детей.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Одесса, отставка
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