Руководство Одессы начало подавать в отставку

21.09.2017 10:50

Городской голова Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение об отставке вице-мэра по гуманитарным вопросам Зинаиды Цвиринько. Об этом сообщает пресс-служба Одесской мэрии, передает УП.

Согласно распоряжению, Цвиринько ушла "по собственному желанию".

"Уволить: Цвиринько Зинаиду Николаевну с должности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию, в соответствии со ст. 38 КЗоТ Украины, 19 сентября 2017 года", - говорится в распоряжении.

Как известно, в результате пожара, возникшего в одном из корпусов детского лагеря "Виктория" 16 сентября в Одессе погибли трое детей.

Источник: https://from-ua.com