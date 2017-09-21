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Совбез ООН одобрил реформу миротворческих операций
Миротворческие операции были развернуты в поддержку активных дипломатических усилий, а не как их замена, заявил Гутерриш
Миротворческие операции Организации Объединенных Наций должны быть развернуты в поддержку, а не вместо активных усилий дипломатии. Об этом заявил Совету безопасности генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, когда озвучивал некоторые критические изменения, необходимые для повышения эффективности таких миссий, передает пресс-служба ООН.
"Сегодня мы собираемся укрепить эту флагманскую деятельность ООН", – сказал Гутерриш во время открытых прений по реформе миротворческой деятельности ООН, отметив, что каждый день миротворцы создают условия для прочного мира.
Тем не менее, добавил он, миротворцы также часто сталкиваются с необоснованными и опасными требованиями.
За прошедшие годы 55 миротворческих операций ООН успешно завершили свой мандат, как им многие политические миссии.
Гутерриш изложил свое видение реформ, отметив, что они частично направлены на то, чтобы добиться критических сдвигов, о которых идет речь в докладе Независимой группы высокого уровня по операциям в пользу мира в 2015 году.
Во-первых, необходимо признать "первенство политики", чтобы миротворческие операции были развернуты в поддержку активных дипломатических усилий, а не как их замена, заявил Гутерриш.
"Если мы сможем лучше справиться с профилактикой, посредничеством и укреплением мира, мы сможем уменьшить нереалистичные и опасные требования к нашим коллегам в форме", – отметил генсек ООН.
Во-вторых, операции по поддержанию мира должны быть надлежащим образом оборудованы, а в-третьих, они должны воплощать ценности ООН, что означает, что сексуальная эксплуатация и злоупотребление неприемлемы.
В-четвертых, подчеркнул Гутерриш, ООН должна укреплять партнерские отношения с региональными и субрегиональными организациями, такими как Африканский союз и Европейский союз.
Напомнив о рамках расширенного партнерства, подписанного ООН и Африканским союзом в апреле, Генеральный секретарь сказал, что он с нетерпением ожидает подписания аналогичного соглашения с Европейским союзом и изучения возможности создания трехсторонних механизмов сотрудничества.
Хосе Рамос-Орта, бывший председатель независимой группы высокого уровня по операциям в пользу мира, сообщил Совбезу ООН, что он приветствует сконцентрированность генсекретаря на предотвращении конфликтов и предложениях по перестройке мира и безопасности, включая делегирование полномочий на места.
На заседании Совет единогласно принял резолюцию, в которой подчеркивалось, что "первенство политики должно быть отличительной чертой подхода Организации Объединенных Наций к урегулированию конфликта", и что предотвращение конфликтов по-прежнему остается главной обязанностью государств.
Комитет из 15 членов также подтвердил свою решимость добиваться большей приоритетности при оценке, утверждении и пересмотре операций по поддержанию мира.
Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.
После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.
В свою очередь, 7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, ООН, миротворцы
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