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Украинские ученые сделали грандиозное открытие
Украинцы обнаружили необычную галактику.
Ученые из Киева и штата Вирджиния описали карликовую галактику с самым низким уровнем содержания металлов из всех известных.
Новые данные были получены при помощи Большого Бинокулярного Телескопа в штате Аризона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Галактика, которой присвоили наименование J0811 + 4730, находится в созвездии Рыси. Ее обнаружили в 2016 году, а годом позже новые спектроскопические наблюдения, которые проводила группа астрономов под руководством Юрия Изотова из Главной астрономической обсерватории в Киеве, показали, что эта галактика является чрезвычайно бедной металлами, то есть в данном случае - элементами, тяжелее водорода и гелия.
Открытая галактика расположена на расстоянии примерно 600 миллионов световых лет от Земли и является сравнительно маленькой. По размеру она в десятки раз меньше, а по массе — в сто тысяч раз меньше, чем типичная спиральная галактика.
"Спектральные данные для этой галактики были получены в феврале 2017 года. Галактика J0811 + 4730 сильно выделяется из ряда других карликовых звездообразующих галактик по уровню содержания металлов и по светимости", - подчеркивают ученые.
Теги: Донбасс, космос, ученые, открытие, галактика
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