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Україна запровадила санкції проти низки російських компаній
У прес-службі українського Міністерства економічного розвитку та торгівлі повідомили про введення нових економічних санкцій по відношенню до низки російських підприємств, які здійснюють постачання мінеральних добрив, передає replyua.net.
У тому числі, до санаційного переліку МЕРТ потрапили компанії групи Єврохім: МХК Єврохім, Агроцентр ЄвроХім-Липецьк, Агроцентр ЄвроХім-Орел, Агроцентр ЄвроХім-Невинномиськ, Єврохім Трейдинг Рус, Агроцентр ЄвроХім-Краснодар, Агроцентр ЄвроХім-Волгоград, Невинномиськ Азот і Новомосковська акціонерна компанія Азот.
Окрім того, Мінекономрозвитку і торгівлі запровадило обмеження по відношенню до низки інших російських компаній-постачальників: Галактика, Балттрейдхім, Русагрохім, Товариство підтримки фермерських господарств, Агрохімуніверсал, Тандем, Агроцентр-Білгород, Агрохімія, Босніс, Агрохімуніверсал, Агрохімцентр-Тамбов, Південь-Бизнеспартнер, Зарайська Сільгоспхімія, Південьагрофірм, Аграрник, Целінскагрохімсервіс і Рязаньагрохім.
Санкціями передбачається припинення зовнішньоекономічної діяльності вказаних суб'єктів. Їх було введено у відповідності до подання Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, санкции
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