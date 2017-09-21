Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Укрзалізниця» приготовила украинцам октябрьский сюрприз

21.09.2017 16:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Укрзалізниця» приготовила украинцам октябрьский сюрприз

"Укрзалізниця" назначила 5 дополнительных поездов в связи с "длинными" октябрьскими выходными по поводу Дня защитника Украины (14 октября, в который также праздную День казачества и Покрова Пресвятой Богородицы).

Поезда будут курсировать в период с 13 по 17 октября из Киева в Днепр, Хмельницкий, Львов и Бердянск, а также из Одессы во Львов, сообщили в пресс-службе железнодорожной компании, передает ЗН.

В ближайшее время на эти даты "Укрзалізниця" планирует назначить еще ряд дополнительных поездов на другие популярные направления.

Речь идет о дополнительных поездах сообщением Киев - Херсон, Николаев, Киев - Ивано-Франковск, Черновцы, Киев - Ивано-Франковск, Ворохта, Киев - Ковель, Киев - Ужгород, Харьков – Ужгород, Харьков - Одесса, Запорожье - Ивано-Франковск.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Укрзализниця, осень, октябрь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх