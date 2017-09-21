«Укрзалізниця» приготовила украинцам октябрьский сюрприз

21.09.2017 16:22

"Укрзалізниця" назначила 5 дополнительных поездов в связи с "длинными" октябрьскими выходными по поводу Дня защитника Украины (14 октября, в который также праздную День казачества и Покрова Пресвятой Богородицы).

Поезда будут курсировать в период с 13 по 17 октября из Киева в Днепр, Хмельницкий, Львов и Бердянск, а также из Одессы во Львов, сообщили в пресс-службе железнодорожной компании, передает ЗН.

В ближайшее время на эти даты "Укрзалізниця" планирует назначить еще ряд дополнительных поездов на другие популярные направления.

Речь идет о дополнительных поездах сообщением Киев - Херсон, Николаев, Киев - Ивано-Франковск, Черновцы, Киев - Ивано-Франковск, Ворохта, Киев - Ковель, Киев - Ужгород, Харьков – Ужгород, Харьков - Одесса, Запорожье - Ивано-Франковск.

Источник: https://from-ua.com