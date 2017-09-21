Очередной Майдан в Украине может начаться 17 октября, и на этот раз у затеи очень большие шансы состояться, поскольку за её организаторами стоят очень влиятельные силы. Настолько, что они заставили нынешний правящий режим, впервые за три года, публично спасовать перед своим политическими оппонентами – чего на Банковой не делали со времен бегства Януковича. Кажется, что ещё чуть-чуть, и власть в Украине окажется уроненной на асфальт. Но вопрос в том, кто же её поднимет?

Месть Трампа?

«Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан!» - возвращение Саакашвили в Украину через западную границу очень напоминало прибытие Наполеона во Францию в феврале 1815 года. С той лишь разницей, что оно было заранее анонсировано, так что у украинских политиков правящей коалиции и их блюдолизов было целых две недели чтобы тщательно к нему подготовится.

И они готовились: выстраивали на границе с Польшей аналог «стены Яценюка» (и 4 миллиарда не потребовалось выделять), перебрасывали с востока на запад дополнительные подразделения погранвойск, делали громкие и угрожающие заявления. А бывший советник министра МВД Илья Кива (тот, что тоже со справками), недавно посаженный руководить Социалистической партией (и выкорчевывать из неё остатки социализма), вообще обещал лично «расстреливать на месте всех этих бл….ей, кто будет причастен к нарушению государственной границы». Потом уже он будет отказываться от своих слов, заявлять, что «стрельба была планом провокации Кремля» и в таком духе. Ну что ж, украинцы смогли воочию убедиться, что из себя представляет Илья Кива.

Но не будет слишком строги к бывшему советнику министра МВД, ведь курьезность событий 10 сентября заключалась в том, что изрядно перетрусили все стороны – и власть, и сам Саакашвили. Отсюда эти вставшие цепями пограничники (туда согласили 2-3 погранотряда, оголив где-то кусок границы), этот задержанный по звонку международный поезд-экспресс и бесконечные выступления президента, премьера, генпрокурора.

Отсюда эти нелепые метания оппозиционеров, которые то с автобуса пересели на поезд, то с поезда обратно на автобус, а потом остановились перед закрытым шлагбаумом и устроили общение с прессой – и вряд ли бы попали в Украину, если бы их просто не затащили прибежавшие на встречу фанаты. Так и казалось, что из-за спины потеющего в приступах панической атаки Саакашвили вот-вот раздастся голос графа Палена с легким нью-йоркским акцентом «хватит ребячиться, Михеил Николозович, ступайте свергать режим!».

Какие из этого можно сделать выводы? Ну, во-первых, что Михаил Саакашвили остался всё тем же трусом, что и в 2008 году – только тогда он испугался российского самолета, а сейчас пули неизвестного снайпера или ножика под ребро в хаосе толкотни. Бесстрашного императора, невозмутимо отдающего приказы под градом пуль и ядер, из него не получится. Впрочем, среди украинских политиков вообще мало смелых людей, да и то половина из них относится к категории «отвага и слабоумие». Саакашвили же довольно умен, и понимает, что единственный реальный шанс отсрочить смещение правящего режима – это устранение самого Саакашвили, играющего роль «бульдозера». Руками какого-нибудь безумного радикала или «агента ФСБ». Поэтому он будет вести себя очень осторожно и осмотрительно, избегая любых потенциальных опасностей.

Во-вторых, что за Михаилом Саакашвили стоят силы, заставившие украинскую власть отступить перед его вторжением. А ведь в финале этого «Марлезонского балета» намечается смена власти: минимум перетасовка правительства, максимум перевыборы парламента и президента. То есть ныне сидящие в креслах политики должны были бы цеплятсья за них изо всех сил – и привычно втаптывать в грязь любого, кто осмелился эти кресла шатать. Так и было три года, но вдруг оказалось что Саакашвили – это не Ляшко с «коммунальным майданом», и даже не «Свобода», загнанная под шконку политики в 2015 году. Помните, как быстро «поставили на место» и тех и других? Саакашвили тоже должны были, как минимум, просто не пустить в Украину, ну а в худшем варианте «упаковать» и переслать в Тбилиси. Но этого не произошло.

Причины, по которым украинская власть вдруг передумала задерживать Саакашвили и выдавать его Грузии, или разбираться с ним сама, натравливая на него «патриотических титушек» и полицейских с прокурорами, так и не были публично названы. Власть просто спасовала, молча кусая локти и грызя кулаки. Этому есть только одно объяснение: за Саакашвили стоит не просто разозленный Коломойский (приславший ему на поддержку своего Костю Гришина) и другие обиженные «винницкими» олигархи Украины, за Саакашвили стоит Вашингтон. Потому что только из Вашингтона могли недвусмысленно намекнуть Банковой не делать резких движений. Таким образом, можно с большой долей уверенности предположить, что мы сейчас наблюдаем ту самую «месть Трампа», которую многие ожидают с конца прошлого года.

Действующие лица

Саакашвили переносил дату своего возвращения в Украину, а теперь он перенес дату «большого вече» (на 17 октября), на котором обещает выдвинуть власти три требования: отмена депутатской неприкосновенности, создание «антикоррупционных» судов и принятие нового закона о выборах. Невинные, на первый взгляд, требования, хотя можно с уверенностью сказать, что Рада не проголосует за ликвидацию собственной неподсудности.

Но вспомним события четырехлетней давности, когда оппозиция тоже вот так же ездила из города в город в рамках акции «Вставай, Украина!», и так же выдвигала довольно скучные лозунги. А помните, как мало собиралось на те акции и митинги людей, так что приходилось нанимать студентов и пенсионеров? Тогда никто и не заикался о втором Майдане – но он вспыхнул сразу после первой же большой глупости власти, коей стал отказ от подписания Ассоциации.

Думается, что нынешней осенью от украинской власти тоже ждут большой глупости: такой, которая может стать предлогом собрать и свезти людей на третий Майдан. То есть сейчас организаторы политического шоу Саакашвили практически «баянят», работая по лекалам и шаблонам 2013 года. Остается лишь надеется, что обойдется без «кровавой елки», горящих баррикад и стрельбы по митингующим. Ну а то, что переносятся даты, казалось бы, заурядных событий (прибытие, митинг и т.д.) говорит о том, что к ним все же тщательно готовятся и всё делается не с кондачка.

Пока что больше всего удивляет позиция «Свободы»: выброшенная из большой политики нынешней властью, она не воспользовалась случаем чтобы вернутся и отомстить. Согласно заявлениям её львовских активистов, они не только не поддерживают Саакашвили, но и выступают категорически против того, чтобы грузины и прочие «неукраинцы» боролись за власть в Украине. Интересно, почему же тогда соратники Тягнибока и Кривецкого не выступают против нынешнего состава власти – ведь в ней довольно много «неукраинцев»? Несуразность этих заявлений видна невооруженным глазом, и единственным вопросом является та цена, за которую был куплен нейтралитет «Свободы».

Впрочем, злобного нейтралитета или выжидательного бездействия по отношению к Саакашвили сейчас придерживается большая часть украинских политиков. Пока что к скандальному грузину официально примкнули только три силы: «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Самопомощь» Андрея Садового и «Справедливость» Валентина Наливайченко - и это не самые мощные украинские партии.

В то же время нельзя не заметить, что выжидательную позицию заняли и украинские силовики. Причем, если с МВД и Нацгвардией всё ясно (Аваков не на стороне Порошенко, а лишь недолюбливает Саакашвили), то пассивность СБУ озадачивает. Ведь её руководитель Василий Грицак абсолютно лоялен к Порошенко (в 2010-2014 он руководил охраной Петра Алексеевича), и он-то понимает, что при смене власти его голова полетит одной из первых. Единственное объяснение: ничего не предпринимать приказал главе СБУ сам президент. Кроме того стоит помнить, что СБУ это такая интересная организация, в которой перед Майданами всегда находилось несколько генералов, закулисно договаривающихся с «революционерами». Грицак-то надежен, а его замы и начальники управлений?

В непростой ситуации находится и Минобороны. Лояльность главнокомандующему могут выказывать Генштаб и придворные части, но в целом армия властью недовольна. Добрая половина солдат – это мужики, которые пошли в контрактники потому, что не нашли другой работы. А многие добровольцы и до сих пор еще не демобилизованные бойцы прежних призывов отзываются о зависшей АТО не иначе как матерно. И это еще удивительно, как на четвертом годе окопной войны в армии до сих пор не образовались солдатские комитеты! Поэтому лучшее, что сейчас может делать довольно лояльный к президенту генерал Полторак – это удерживать ВСУ от политики.

Майдан – лишь инструмент

Итак, ситуация в Украине очень уж напоминает 2013 год. Власть даже находится в еще более шатком положении, потому что в своей политике сталкивания лбами политических соперников она не учла того, что однажды один из этих политиков оседлает американский «Caterpillar» и попрет на Банковую буром. Три года правящая коалиция опиралась на поддержку США – и вдруг её потеряла, а теперь США поддерживают (хоть и негласно) её противников. У Януковича хотя бы была за спиной Россия и Путин, а у Порошенко и Гройсмана сейчас нет никого – даже Израиля, потому что вместо того чтобы отгрохать в Виннице самую большую синагогу Правобережья они строили только торговые центры и вещевые рынки.

Впрочем, никто пока не спешит нагружать КамАЗы и бежать из страны, потому что правильно понимает суть данного политического движения. Это большинство украинцев пока что понимает третий Майдан неверно, как повторение второго – но ведь он может быть и повторением первого, или даже вообще оригинальным. Власть может быть свергнута, а может пойти на уступки и объявить досрочные выборы – разумеется, после того, как сначала попытается соблазнить Саакашвили креслом в правительстве. От чего тот откажется, поскольку «вашингтонский обком» его благословил на бунт не для этого.

Но не стоит хихикать над незадачливым экс-президентом Грузии, который умудрился «потерять» свой украинский паспорт («барсеточники», наверное, украли). Собственно говоря, судьба паспорта Саакашвили, равно как и его гражданства, в Украине мало кому интересна – многие уже успели забыть, с чего начался этот «марш на Киев». Скажем больше: в данном политическом процессе не столь уж существенную роль играет и рейтинг Саакашвили, который некоторые пытаются сравнить с рейтингом Порошенко, Гройсмана, Ляшко и Рабиновича. Действительно, а при чем тут рейтинги, разве сейчас в стране предвыборная компания?

Нет, Саакашвили сейчас не кандидат в президенты, а бульдозер, едущий сносить действующую власть. Есть ли у него паспорт и гражданство или нет, сколько украинцев отдали бы за него свои голоса на выборах, какая у него была бы программа на этих выборах – всё это в настоящий момент несущественно. «Вставай, Украина!» в 2013 году лишь критиковала тогдашнюю власть, а второй Майдан начался исключительно на стихийных протестных настроениях и даже не имел вначале никаких вождей. Вот и роль Саакашвили сегодня требует лишь обличать и поносить власть – что он успешно делает. Впрочем, это умеет чуть ли не каждый второй украинец, а вот главная «фишка» Саакашвили в том, что это неприкасаемая (властью) политическая фигура, имеющая поддержку Запада, вокруг которой объединяются те, кто желает как можно скорее сменить власть.

Но Майдан – не цель, а лишь инструмент. После него обязательно должны быть выборы, таково условие Запада, и уже только на выборах украинцы изберут себе новую власть: парламент, правящую коалицию, президента. И если это, допустим, произойдет, то вовсе не обязательно новым главой державы стал бы Михеил Николозович.

Действительно, после второго Майдана новым президентом Украины был избран не Турчинов, не Тягнибок, не Яценюк и не Кличко (слава Богу!), а Петр Порошенко - который примкнул к оппозиции одним из последних, который вообще не тратил время на сцене Майдана, а бегал по офисам и посольствам, договариваясь с нужными людьми. Точно так же победителем следующих досрочных выборов в Украине может стать человек, который сейчас выжидающе наблюдает за происходящим. Главные политические сюрпризы еще ждут украинцев впереди!